Как пользоваться женским календарем

Женский календарь — это особый график, в котором отмечены дни менструации, дни овуляции и измерения базальной температуры. Кроме того, при наступлении беременности можно также составить женский календарь беременности, в котором будет отражено приблизительное время рождения, события и изменения, происходящие с телом в ту или иную неделю беременности.

Календарь женского цикла рекомендовано вести каждой девушке с момента первой менструации, чтобы точно знать длительность своего цикла, приблизительные даты овуляции и вовремя увидеть задержку цикла и его нарушения.

При возникновении проблем с зачатием отдельно будет рекомендован женский календарь овуляции, в котором будут отмечаться дни овуляции по данным измерений базальной температуры или специальных тестов. Это поможет в планировании беременности или лечении проблем с овуляцией.

Сегодня, в век высоких технологий и развития интернета, очень популярным и удобным для использования стал женский календарь, доступный онлайн. Введённые в него данные обрабатываются при помощи особой программы и показывают дату предполагаемой овуляции и следующих месячных.

Женский календарь месячных

В среднем цикл длится 28-30 дней, хотя могут быть варианты от 21 до 35 дней. Регулярная фиксация первого дня месячных в календаре помогает установить продолжительность цикла. Удобнее всего вести женский календарь менструационного цикла онлайн. Он поможет вам создать ваш личный календарь месячных на определённый срок — полугодие или год. Кроме того, если вы страдаете от предменструального синдрома, за счёт такого календаря можно создать напоминание о скором наступлении пмс и принятии превентивных мер.

Как пользоваться женским календарем? Всё предельно просто. Программа для начала попросит вас ввести в специальные окошки дату последней менструации и длительность цикла. Затем на основании введенных данных рассчитает примерный женский календарь месячных, в котором вы сможете делать поправки (задержка, симптомы ПМС и прочее).

Женский календарь овуляции

Этот календарь строится на основе менструального календаря, так как овуляция у девушки приходится примерно на середину цикла с отклонениями на один-два дня. Женский календарь овуляции рассчитывается в режиме онлайн в специальной программе, в которую вводится дата последней менструации и продолжительность месячных. При этом определяются на календаре дни вероятной овуляции, а также дни, наиболее вероятные в плане зачатия — это примерно двое суток до овуляции и двое суток после нее.

На основе подобного овуляторного календаря можно планировать метод естественного предохранения от беременности — вычисляя опасные и безопасные дни. Но важно помнить, что рассчитать по календарю примерные даты овуляции можно только при регулярном цикле и удовлетворительном состоянии здоровья. Нерегулярные менструации могут давать раннюю или запоздалую овуляцию, либо быть ановуляторными.

Женский календарь беременности

Данный календарь помогает рассчитать сроки беременности в неделях или месяцах, определить триместр беременности и предполагаемую дату родов. Такой женский календарь беременности также предполагает информацию о каждой неделе беременности по установленным срокам. Однако, зачастую в таких календарях сроки могут расходиться с теми, что определяют акушеры на консультации.

Женский календарь беременности рассчитать приблизительный срок может только с даты последних ваших месячных, а тогда это будет на полторы, а то и на две недели расходиться с истинными сроками. Зачатие происходит примерно через две недели с момента последних месячных, и более точными будут календари, в которых сроки рассчитаны по дате зачатия, если вы точно ее знаете. Во многих программах сегодня заложена погрешность на две недели, и они выдают более точные сроки. В этом случае нужны будут данные по дате последних месячных и длительности менструального цикла в днях.

В любом случае, точно рассчитать именно ваш женский календарь беременности сможет только доктор, зная ваши индивидуальные особенности.