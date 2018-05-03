В режиме онлайн: в России появилось виртуальное фермерство

Вырастить овощи и накормить домашних животных одним кликом мышки: инновационный способ управления хозяйством придумали друзья детства из Нижегородской области. Проект похож на онлайн-игру, в которой фермер ухаживает за растениями и скотом в сети. Разница лишь в том, что мясо можно съесть, убедилась корреспондент «МИР 24» Анна Деркач

Юрий Немчинов — один из первых в России виртуальных фермеров. Его хозяйство — в четырехстах километрах от Москвы. Пока он ходит на работу, стоит в пробках, в общем, живет жизнью рядового москвича, его угодьями занимается личный помощник.

«У меня свинья на прошлой неделе вышла замуж. И я скотнику дал задание — ты мне подтверди факт свадьбы. Было очень интересно», — рассказывает фермер.

О своем хозяйстве Юрий мечтал давно. Только в породах скота, комбикормах и удобрениях совсем не разбирался. Здесь же чувствует себя веселым крестьянином из популярной он-лайн игры. Кликом мышки засеивает грядки, заводит скотину и по звонку забирает урожай. Урожай вполне реальный.

«На селе очень много запущенной земли и никто ее не обрабатывает, потому что все деньги сосредоточены в городе. Как совместить деньги города и ресурсы, которые есть на селе — очень просто — надо сделать городского жителя владельцем своей маленькой фермы», — рассказывает основатель проекта Дмитрий Павлов.

Стойкий запах навоза, полчища насекомых, в межсезонье — по колено грязи. Вот она — типичная ферма в российской глубинке. Даже если сердце городского жителя и лежит к сельскому хозяйству, завести его решится не каждый.

Впрочем, новые технологии проникли и сюда. Выращивать картошку, разводить свиней и кур теперь можно прямо из офиса, по интернету, не пачкая сапог.

На 60-ти гектарах обитают бычки, бараны, утки, перепела. В загонах сплошь передовые технологии. Убирать за животными не нужно. Все поглощает инновационная подстилка. А еще — экономит энергию.

«Мы добавили опилок и туда насыпали специальные бактерии. Эти бактерии питаются экскрементами животных. И помимо того, что устраняют все запахи, они еще вырабатывают тепло. И на нашей ферме тепло круглый год», — отмечает основатель проекта Владислав Павлов.

А скоро он-лайн фермеры смогут одним кликом мышки покормить своих животных. И наблюдать через камеру за их трапезой. Пока же за рационом подопечных следит скотник Сергей . В замену людей машинами он не очень верит.

«К кому они вот будут подходить, к камере, что ли? Они будут подходить к человеку», — считает Сергей Маслов.

Пока Юрий разбирался в тонкостях он-лайн животноводства, история с поросячьей свадьбой получила продолжение. Хозяин приехал лично навестить потомство.

Юрий Немчинов купил рядом с фермой участок земли и решил построить свое хозяйство. В будущем планирует запустить колбасный и пельменный цех. Жизнь за МКАД москвичу настолько приглянулась, что он уже подумывает остаться там навсегда.

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