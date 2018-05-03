Алессандра Амбросио показала огромный зазор между бедрами, надев на пробежку откровенные леггинсы 

Не всегда модельная фигура смотрится супервыигрышно. Если благодаря студийным съемкам мы восхищаемся телами супермоделей, то некоторые снимки от папарацци могут и ужаснуть. Так, экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзио накануне попала в объективы фотокамер во время пробежки. На ней был худи-кроп, демонстрирующий идеальный пресс, а вот суперобтягивающие леггинсы показали то, что обычно скрыто — гигантский зазор между бедрами и почти отсутствующую разницу между талией и тазом.
У себя в Instagram модель, как правило, выглядит аппетитнее.
А ты бы хотела фигуру как у Алессандры Амбросио?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, East News