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Алессандра Амбросио показала огромный зазор между бедрами, надев на пробежку откровенные леггинсы
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Алессандра Амбросио показала огромный зазор между бедрами, надев на пробежку откровенные леггинсы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Не всегда модельная фигура смотрится супервыигрышно. Если благодаря студийным съемкам мы восхищаемся телами супермоделей, то некоторые снимки от папарацци могут и ужаснуть. Так, экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амброзио накануне попала в объективы фотокамер во время пробежки. На ней был худи-кроп, демонстрирующий идеальный пресс, а вот суперобтягивающие леггинсы показали то, что обычно скрыто — гигантский зазор между бедрами и почти отсутствующую разницу между талией и тазом.
У себя в Instagram модель, как правило, выглядит аппетитнее.
А ты бы хотела фигуру как у Алессандры Амбросио?
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Фото:Instagram, East News
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