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Страшные киви: фрукты в костромских магазинах кишат вредителями
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Страшные киви: фрукты в костромских магазинах кишат вредителями 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Покупать киви в некоторых костромских магазинах опасно, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу экзотических фруктов в лаборатории заказала газета «Северная правда».
Эксперты приобрели киви в магазинах «Магнит», «Адмирал», «Карусель» и «Лента». Все фрукты оказались красивыми, ровными и привлекательными.
Увы, глядя на плоды, специалисты сразу предупредили — пробовать их не стоит.
Причиной тому — опасный вредитель. А именно — тутовая щитовка. О наличии этого насекомого говорит белый налет на шкурке киви.
В образцах эксперты нашли самое разное количество щитовок, но больше всего их обнаружили на фруктах в «Ленте» — 8 штук на одном плоде. Чуть меньше, 7 штук, на киви в гипермаркете «Магнит». В остальных образцах — по 4 вредителя.
Поэтому специалисты забраковали все киви, купленные в костромских магазинах.
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