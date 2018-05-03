Страшные киви: фрукты в костромских магазинах кишат вредителями

Покупать киви в некоторых костромских магазинах опасно, узнал KOSTROMA.TODAY. Экспертизу экзотических фруктов в лаборатории заказала газета «Северная правда».

Эксперты приобрели киви в магазинах «Магнит» , «Адмирал», «Карусель» и «Лента». Все фрукты оказались красивыми, ровными и привлекательными.

Увы, глядя на плоды, специалисты сразу предупредили — пробовать их не стоит.

Причиной тому — опасный вредитель. А именно — тутовая щитовка. О наличии этого насекомого говорит белый налет на шкурке киви.

В образцах эксперты нашли самое разное количество щитовок, но больше всего их обнаружили на фруктах в «Ленте» — 8 штук на одном плоде. Чуть меньше, 7 штук, на киви в гипермаркете «Магнит». В остальных образцах — по 4 вредителя.

Поэтому специалисты забраковали все киви, купленные в костромских магазинах.