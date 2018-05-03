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Насколько качественно «томы сойеры» восстанавливают старые дома?
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Насколько качественно «томы сойеры» восстанавливают старые дома? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В третий раз в Казани добровольцы в рамках «Том Сойер Феста» будут восстанавливать фасады старых домов. Но насколько качественно неспециалисты могут это сделать? Речь-то о старом дереве.
Среди домов, которые волонтёры отремонтируют в 2018 году, ул. Щапова,19/21; ул. Волкова, 14; ул. Достоевского, 12; ул. Сары Садыковой, 14; ул. Тукая, 33; ул. Калинина, 4, и ул. Ф. Карима, 11.
«Я смотрел два дома на улице Волкова — окрашивание проведено на хорошем уровне, — говорит архитектор, профессор кафедры графического моделирования КГАСУ Равиль Айдаров. — Материалы подобраны правильно, и цветовые оттенки такие, которые исторически использовались для окраски деревянных домов. Хочется, чтобы и в дальнейшем волонтёры консультировались с профессионалами при проведении обновления фасада. Нужно грамотно подготовить основание под окрашивание, правильно использовать биозащитные и другие пропитки, краски, а заменяя наличники, учитывать традиции».
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