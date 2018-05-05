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«Бедная Памела»: Андерсон отреагировала на драку сына и его отца
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«Бедная Памела»: Андерсон отреагировала на драку сына и его отца 

Eva.ru 29 минут назад
Фото: Eva.ru
50-летняя американская фотомодель и актриса Памела Андерсон расстроена из-за плохих отношений своего старшего сына с отцом, которым является ее первый муж Томми Ли. Общественность шокировало то, что 21-летний мужчина жестоко избил музыканта, но мать все равно встала на его сторону, отметив, что бывший возлюбленный сам виноват в произошедшем.
В соцсетях обсуждают конфликт сына Памелы Андерсон Брэндона Томаса и ее экс-супруга Томми Ли. Знаменитость предпочла не вмешиваться в ситуацию, отметив, что они взрослые люди и сами разберутся со своими проблемами. При этом красавица считает, что музыкант сам виноват, что сын избил его, так как злоупотребляет алкоголем. По словам голливудской звезды, она очень гордится своими детьми, которые выросли достойными людьми. Как сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на данные инсайдеров, пока сын и его отец не общаются, поскольку барабанщик ждет от наследника извинений, а тот явно не спешит их приносить.
Стало известно, что молодого человека не будут привлекать к ответственности за избиение отца, так как прокурор Лос-Анджелеса не нашел достаточных оснований для обвинений. Брэндон Томас Ли считает, что правда на его стороне, потому не намерен мириться с папой. Семейные проблемы Памелы Андерсон обсуждаются ее многочисленными поклонниками и хейтерами: «А, это муженек первый? Тот, что поколачивал ее?» «Я считаю, что парень не прав, нельзя так себя вести, что бы там ни было». «Родила от алкоголика двоих детей, вот и пожинай плоды. Конечно, они не могут найти с ним общий язык».
«Бедная Памела, сколько проблем на ее голову свалилось… Еще и бывший муж с сыном не мирятся». «Интересно она отреагировала на драку сына и его отца, вот правда». «Ой, семейка та еще, но, видать, Андерсон любила первого мужа, раз двоих детей ему родила». Напомним, Томми Ли вознамерился добиваться справедливости в суде, поскольку считает, что сын повел себя некорректно по отношению к нему. Музыкант подчеркнул, что его «сердце разбито» и наследник не оправдал надежд.
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