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Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона: «Я предпочитаю не вмешиваться»
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Памела Андерсон о конфликте бывшего мужа Томми Ли и сына Брэндона: «Я предпочитаю не вмешиваться» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Памела Андерсон
После того как в марте разгорелся скандал между бывшим мужем Памелы Андерсон Томми Ли и их 21-летним сыном Брэндоном (напомним, что они подрались), 50-летняя модель и актриса встала на сторону сына и, опубликовав на своем сайте открытое письмо, обвинила бывшего супруга в алкоголизме. Однако в их отношения она все же предпочла не вмешиваться, а почему — объяснила в интервью журналу The Hollywood Reporter.
Я остаюсь в стороне. Дети уже взрослые (у Памелы Андерсон и Томми Ли двое сыновей: 21-летний Брэндон и 20-летний Дилан. — Прим. ред.), и они сами принимают решения. Они очень разные, бесстрашные и амбициозные, и я очень горжусь ими,
— сказала Андерсон.
Памела Андерсон с сыном Брэндоном
Как сообщают инсайдеры, наладить отношения отцу и сыну пока так и не удалось — Ли ждет, что Брэндон придет просить у него прощения.
Томми буквально кипит. Он следит за каждым шагом Брэндона и ждет, что сын раскается и принесет ему свои извинения. Он считает, что не сделал ничего такого, чтобы заслужить такое отношение к себе. Сейчас все выглядит довольно мрачным для всей их семьи. Эта ссора стала камнем преткновения между отцом и сыном,
— сказал инсайдер.
А между тем, как сообщил пресс-секретарь окружного прокурора Лос-Анджелеса, Брэндону никакие обвинения предъявлены не будут, так как прокурор не нашел для них оснований. Поэтому, видимо, и извинений от сына Томми Ли может не ждать — правда, как считает сын модели и музыканта, на его стороне.
Томми Ли
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