Соляр: как движение Солнца влияет на вашу жизнь

Сегодня я начну серию статьей, в которых хочу рассказать о том, как связано движение планет

с важными годами в жизни любого человека. Возможно, вы уже слышали про возраст Сатурна или возраст Урана. Но не будем забегать вперед и начнем с Солнца.

Каждый год, в день рождения человека (иногда на день раньше), Солнце возвращается в тот же градус и знак, в котором находилось в момент рождения. Это очень важная точка, начало личного нового года. Не редкость, когда люди уходят из жизни в день, очень близкий ко дню рождения, и связано это (частично) с движением Солнца по гороскопу. Есть даже специальный гороскоп на год, основанный на солнечном возращении. Он так и называется — Соляр. Существуют астрологические школы, которые пытаются повлиять на судьбу человека и рекомендуют ему встречать свой день рождения в другом городе, чтобы избежать негативных тенденций в году. Я тоже баловалась этим в своей астрологической юности, но сейчас изменила свое отношение к этому вопросу.

Конечно, я и сейчас строю себе Соляр, но только для того, чтобы увидеть общий тренд года.

С движением Солнца по гороскопу связаны интересные вещи. Вы замечали, что похожие события происходят в одном и том же месяце, но в разные года? Здесь нет никакой мистики! Дело в том, что Солнце повторяет свой прошлогодний путь по гороскопу, и каждый январь или сентябрь оно проходит по одной и той же точке в гороскопе. Если там стоит другая планета, то происходит событие. Если же планет нет, то повторяются фоновые события.

Например, у меня с детства каждый август возникает недостаток общения с друзьями, которые разъезжаются в отпуска, и я много времени провожу одна. Все потому, что в это время Солнце проходит по 12 дому моего гороскопа, который отвечает за уединение и изоляцию.

А какие ежегодные повторения бывали у Вас?