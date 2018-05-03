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Канье Уэст и Ким Кардашьян хотели назвать новорожденную дочку Джо
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Канье Уэст и Ким Кардашьян хотели назвать новорожденную дочку Джо 

Попкорн News 58 минут назад
Фото: Попкорн News
Чикаго — не самое обычное имя для ребенка, но изначально, как оказалось, Канье Уэст и Ким Кардашьян свою новорожденную дочку вообще хотели назвать Джо.
Как рассказала в интервью Эллен ДеДженерес сама Ким, имя Чикаго было идеей Канье — это своеобразная дань уважения городу Чикаго, благодаря которому Уэст и стал знаменитым. Изначально, однако, рэпер очень хотел назвать дочку (а для Ким и Канье это третий ребенок и вторая дочь) в честь своей матери, Донды Уэст, умершей в 2007 году.
Вторым вариантом у звездной пары было имя Джо — нам оно может показаться мужским, но на самом деле Ким и Канье склонялись к варианту, который в оригинале пишется как Jo, в честь бабушки Кардашьян — Мэри Джо (Mary Jo). В итоге, однако, все-таки победил вариант «Чикаго». попкорнnews
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