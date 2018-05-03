Потолки натяжные в детскую комнату и зал 

Как вы считаете, что видит первым делом ваше дитя,
когда открывает свои сонные глазки? Все верно. Это — потолок! А знаете ли вы,
что потолочные конструкции могут быть не только красивыми и легкими в уходе, эстетичными
и сертифицированными, долговечными и износостойкими, но еще и развивать вашего
наследника, пополнять его знание новой полезной информацией?
Предлагаем обратить ваше внимание на натяжные потолки в детскую и рассмотреть их основные виды:
·одноуровневые
— экономичные, не поддаются деформации, не требуют сложного ухода, обладают
широкой цветовой палитрой;
·многоуровневые
— состоит из разных полотен на гипсокартонной и профильной основе, обтянутой
полотном, прячет дефекты старого перекрытия.
·арочные —
способствуют плавному переходу от потолка к стенам, даря эффект волны или песочных дюн;
·конусной
формы;
·волнообразные.
Перейдем к достоинствам и недостаткам данного типа конструкций. Плюсынатяжного потолка
вдетской:
·простой и доступный способ спрятать дефекты потолочины, провода, коммуникации;
·десять лет гарантийного срока, а при правильных условиях использования больше сорока лет;
·прост и не замысловат в уходе, тряпочка и средство для окон пожеланию, процедуру проводят
раз в год;
·защищает от воздействия пыли, побелки, влаги при потопе;
·без наличия
слоя, изолирующего звук и тепло, спасает от шума и сохраняет тепло;
·не является
статическим источником, безопасен для деток;
·сохраняется
пространство и легок в демонтаже, и монтаже;
·индивидуальный
дизайн, эластичность, плотность, безопасность, не является аллергеном;
Некоторые
недочеты:
·поддается
механическим повреждениям, что вызванные воздействием колюще-режущих предметов;
·для установки требуется квалифицированные спецы;
·индивидуальность
полотен потребует временных затрат;
·ценовая
политика зависит от материалов полотен и конструкционной сложности.
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Вам следует учесть такие рекомендации профессионалов:
·Хотите зрительно приподнять потолочину, выберите
светлых тонов и на глянцевой основе.
·Если ваш зал расположен на солнечной стороне, стоит
отказаться от глянцевых полотен, иначе такой тип поверхности будет создавать
блики.
·Щель в каркасе возможно спрятать за стильным молднигом
и тоненькой каймой.
·В случае
страха соседского потопа, монтируйте натяжные конструкции из пленки ПВХ.
Желаем
удачных начинаний на пути к идеальной детской и гостиной!