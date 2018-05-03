Потолки натяжные в детскую комнату и зал

Как вы считаете, что видит первым делом ваше дитя,

когда открывает свои сонные глазки? Все верно. Это — потолок! А знаете ли вы,

что потолочные конструкции могут быть не только красивыми и легкими в уходе, эстетичными

и сертифицированными, долговечными и износостойкими, но еще и развивать вашего

наследника, пополнять его знание новой полезной информацией?

Предлагаем обратить ваше внимание на натяжные потолки в детскую и рассмотреть их основные виды:

·одноуровневые

— экономичные, не поддаются деформации, не требуют сложного ухода, обладают

широкой цветовой палитрой;

·многоуровневые

— состоит из разных полотен на гипсокартонной и профильной основе, обтянутой

полотном, прячет дефекты старого перекрытия.

·арочные —

способствуют плавному переходу от потолка к стенам, даря эффект волны или песочных дюн;

·конусной

формы;

·волнообразные.

Перейдем к достоинствам и недостаткам данного типа конструкций. Плюсынатяжного потолка

вдетской:

·простой и доступный способ спрятать дефекты потолочины, провода, коммуникации;

·десять лет гарантийного срока, а при правильных условиях использования больше сорока лет;

·прост и не замысловат в уходе, тряпочка и средство для окон пожеланию, процедуру проводят

раз в год;

·защищает от воздействия пыли, побелки, влаги при потопе;

·без наличия

слоя, изолирующего звук и тепло, спасает от шума и сохраняет тепло;

·не является

статическим источником, безопасен для деток;

·сохраняется

пространство и легок в демонтаже, и монтаже;

·индивидуальный

дизайн, эластичность, плотность, безопасность, не является аллергеном;

Некоторые

недочеты:

·поддается

механическим повреждениям, что вызванные воздействием колюще-режущих предметов;

·для установки требуется квалифицированные спецы;

·индивидуальность

полотен потребует временных затрат;

·ценовая

политика зависит от материалов полотен и конструкционной сложности.

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Вам следует учесть такие рекомендации профессионалов:

·Хотите зрительно приподнять потолочину, выберите

светлых тонов и на глянцевой основе.

·Если ваш зал расположен на солнечной стороне, стоит

отказаться от глянцевых полотен, иначе такой тип поверхности будет создавать

блики.

·Щель в каркасе возможно спрятать за стильным молднигом

и тоненькой каймой.

·В случае

страха соседского потопа, монтируйте натяжные конструкции из пленки ПВХ.

Желаем

удачных начинаний на пути к идеальной детской и гостиной!