Разговор по душам с женами российских футболистов

ЕКАТЕРИНА СМОЛЬНИКОВА (супруга защитника сборной и ФК «Зенит» ИГОРЯ СМОЛЬНИКОВА

Одной из самых активных футбольных жен, статной блондинке Смольниковой, тесно в ложах стадионов и VIP-примерочных ДЛТ. Энергичная уроженка города Волжский училась на журналиста (а ведь Игорь Смольников терпеть журналистов не может), и не зря — камера ее обожает. В передаче Zenit Family на клубном YouTube-канале Екатерина берет домашние интервью у игроков и их семей. Визит к португальцу Мигелю Данни собрал не только двести тысяч просмотров, но и 143 восхищенных комментария, что для корпоративного контента много.

Но главное Катино дело — благотворительный проект Play & Help в партнерстве с супругой полузащитника «Краснодара» Викторией Шатовой и семьей хоккеиста Ильи Ковальчука . Для Смольниковой помощь — можно сказать, привычка. Катина бабушка готовила еду огромными кастрюлями, чтобы накормить бездомных: «Она и научила меня доброте, душевности, открытости». Поначалу Смольниковы помогали детским домам, но тихо. Вдохновившись аукционом SOS by Lena Perminova, Катя с подругами продавала кое-какие вещи в Instagram, пока в direct не написала жена Андрея Урганта (папы Ивана) Елена Романова и не предложила нечто заметное. Теперь Play & Help — это собственные социальные проекты, благотворительные чтения, а также красивые светские вечера, на которых разыгрываются лоты — от футболок с автографами футбольных звезд, которые привозят с игр Смольников и Шатов, до персональных тренировок. В Instagram @play_and_help можно купить образцовый гардероб жены футболиста — платье Herve Leger и розовую крокодиловую сумку. Шутки шутками, а дело спорится — недавно Смольникова открыла центр детской реабилитации в Волгограде.

«Есть мнение, что футболисты не отличаются выдающимися способностями, — кроме футбола их интересует разве что хоккей. Я рада, что мой Игорь не такой. Мы развивались вместе, ведь знаем друг друга с 19 лет. Тяжело ли быть женой футболиста? Конечно, непросто. Из-за сборов и игр Игорь вынужден пропускать важные моменты нашей жизни, даже рождение двух сыновей, Луки и Саши. Видимся мы не так часто, как хотелось бы, ведь на тренировки жен не пускают. А если и разрешают прилететь к команде, скажем, в Рим, то будь добра снять отдельный гостиничный номер».

Спортивные издания не раздумывая записали жену нашего вратаря номер один в модели. Понятно почему: длинные ноги, копна кудрей, невероятная улыбка. Но на глянцевые обложки Катя не претендует. «Моделинг — это баловство. Сейчас кого ни спроси — актриса или модель», — разводит руками Герун, едва выключается студийный свет.

Она вообще довольно прохладно относится к моде, вопреки расхожему мнению о том, что жены футболистов жить не могут без биг-брендов. Герун прекрасно себя чувствует и в прошлогодних коллекциях — да, уважает Valentino, но чаще выбирает масс-маркет. «Могу часами кружить по ЦУМу и, так ничего и не выбрав, закупиться в H&M».

Катя, киевлянка с дипломом химика-технолога, трудилась в кинопрокате. Поставляла премьеры в Россию, Украину и Прибалтику, пока на пути не вы— рос Акинфеев. Теперь главные ее проекты — дети, четырехлетний Даниил и трехлетняя Евангелина. Они же помогают справиться с тоской, пока муж на сборах. «Разлука остро ощущается, когда вас двое. А с детьми-погодками не остается времени на хандру: пока за ними угонишься, муж вернется». Бегать, в прямом смысле приходится много, особенно за сыном, который в свои не— великие годы крутит сальто, учится капоэйре и мечтает о прессе как у папы.

Катя, киевлянка с дипломом химика-технолога, трудилась в кинопрокате. Поставляла премьеры в Россию, Украину и Прибалтику, пока на пути не вырос Акинфеев. Теперь главные ее проекты — дети, четырехлетний Даниил и трехлетняя Евангелина. Они же помогают справиться с тоской, пока муж на сборах. «Разлука остро ощущается, когда вас двое. А с детьми-погодками не остается времени на хандру: пока за ними угонишься, муж вернется». Бегать, в прямом смысле приходится много, особенно за сыном, который в свои невеликие годы крутит сальто, учится капоэйре и мечтает о прессе как у папы. «Мы с Игорем всегда начеку: только Даня объявит, что сейчас будет трюк, мы тут как тут — страхуем и ловим».

А вот старший Акинфеев в чрезмерной страховке супруги не нуждается: неудачи и поражения с поля в дом не приносит. «Состоявшийся, сильный мужчина сам знает, как выйти из неприятной ситуации. Игорю не нужно помогать справляться с неудачей — он сам кого угодно вытащит из передряг».

C перспективным игроком районной команды Нижнего Тагила Олегом Шатовым Вика познакомилась еще в школе, ей было 16 лет, а ему — 14. Теперь район Рудник имени Третьего Интернационала, где выросли ребята («там даже травы не было»), украшает вполне солидное и оборудованное по последнему слову спортивной моды футбольное поле — его возвел на личные деньги Шатов.

В начале романа школьники виделись по выходным, а как Олег перебрался во взрослую команду — стали снимать однокомнатную квартиру в Екатеринбурге: «Да, зэпэ маленькая была, но нам хватало». А вот поженились они только три года назад, когда Вика забеременела первым ребенком: свадьба, которую и так не сильно на тот момент хотелось, переносилась из-за игр и сборов — дело кончилось камерным ужином с родителями в ресторане. После трансфера из «Зенита» в феврале Олег перебрался в Краснодар, а Вика с сыновьями Львом и Марком пока осталась в Питере. Здесь у нее третий ребенок — благотворительный проект Play & Help, который скромная Шатова ведет на пару с активной Екатериной Смольниковой. «Я стесняюсь камеры, очень редко даю интервью, — признается Вика, — так что говорит у нас больше Катя, а делаем мы все вместе. Олег, конечно, много помогает, в том числе ценными лотами. Один из самых дорогих, проданных нами, — футболка с автографами звезд, которую муж привез с игр».

«Месяцами не видеть мужа очень тяжело, — признается Вика. — Но, к счастью, есть дети, и я не одна. Недавно вот спорила с садиком: представьте себе, раньше забирала Льва в 17 часов, а сейчас просят приходить к 19. Спрашиваю, ну как так? Я же так скучаю по ребенку! Отвечают: так ваш ребенок уже вырос».

Крепкий союз людей с созвучными именами, Романа и Рамины, начинался «по классике»: «Рома позвал гулять после очередной игры. Мама отпустила с условием „чтобы в десять была дома!“, поскольку надо было готовиться к колледжу. Вернулась я с опозданием и поняла — влюбилась», — вспоминает свидание красотка из Тольятти. Прогулки под луной предвещал контрольный удар в сердце — охапка красно-белых роз с лаконичной открыткой «Самой красивой от Р. З.». Ради «Р. З.» Рамина круто изменила жизнь: оставила отчий дом и подруг, перебралась в Москву, научилась готовить и быть главной по хозяйству, а главное — не раздумывая забрала документы из хореографического колледжа и за три года брака так и не подошла к станку. «По танцам безумно скучаю, мечтаю вернуться в строй, но некогда: на мне хозяйство и двухлетний Роберт».

С незамужних времен остался стиль: рюкзаки с висюльками, кроп-топы и широкие штаны, как у Джессики Альбы в фильме «Лапочка». Впрочем, выгуливать все это особо некуда: на мероприятиях Зобнина не светится, разумно предпочитая трибуны «Открытия Арены» столику в караоке Bamboo. «Раз в месяц встречусь с подружками — и то радость».

Еще большая радость — быть поддержкой атакующему игроку. В июне 2017 года товарищеский матч с Венгрией выбил Зобнина из колеи — Роман получил серьезную травму колена, врачи давали полгода на восстановление, а жена поставила на ноги за пять месяцев. «У меня сильный муж, но неудачи на поле заметно подкашивают его. Например, после проигрыша Рому не узнать: уходит в себя и ни с кем не разговаривает, бесконечно прокручивая игру. Я всегда рядом: говорю, что нужно идти дальше, трудиться. В жизни всякое происходит, главное, не опускать руки и бороться до конца. Честно, срабатывает через раз».

«Говорю: «Еду домой!», у меня уточняют — это куда?» — вздыхает красавица из Казани, перебравшаяся в 14 лет с семьей в Калининград, оттуда — в Москву, Лондон, затем — всюду, где играл муж, а ныне осевшая с тремя детьми в сине-бело-голубом Санкт-Петербурге. Везде новые школы, сады, клиники — старший сын Дима сейчас учится в третьем классе третьего по счету учебного заведения. «А ведь еще не ясно, куда нас забросит летом, когда у Юры закончится контракт с „Зенитом“.

Тяжелее всего пришлось в Лондоне. Без знания языка, с маленькими детьми Инна долго не могла получить визу, а как получила — оказалась в совершенно чужом мире. Спасало общение с Юлией Аршавиной. Когда случилась известная семейная неурядица и Аршавина стала Барановской, Инна, как настоящая подруга, поселила Юлию у себя в Москве — думать о том, как жить дальше. Много лет Инна была, как говорится, профессиональной мамой, а будучи беременной третьим ребенком, внезапно стала бизнесвумен. Запустила модный бренд Milomilo и открыла — держитесь! — караоке „Эйфория“ в Калининграде. Ленточку перерезала с заметным животом, но в „вечерке“ — и даже пела. „Что пою? Ой, много чего“, — стесняется Жиркова. Под пытками признается SNC, что в репертуаре есть Светлана Лобода

Жирковы вообще удивляют. После завершения долгой футбольной карьеры Юрий, например, подумывает открыть музей. Нет, к спорту отношения это не имеет — имеет к истории. Жирков коллекционирует военные трофеи — от кителей до медалей — и даже имеет два трофейных автомобиля.

Макияж Виктории Шатовой, Инны Жирковой, Екатерины Смольниковой, Екатерины Герун: Елизавета Казимиро— ва/YSL beauty

Прическа Виктории Ша-товой, Инны Жирковой, Екатерины Смольниковой: Алексей Ярославцев / арт— директор OLLIN Professional

Прическа Екатерины Герун: Ольга Чарандаева

Макияж и прическа Рамины Зобниной: Ксения Ярмак

Ассистент стилиста: Паата Поцхверия

Продюсер: Ирина Пилат