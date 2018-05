Разговор по душам с женами российских футболистов 

Но главное Катино дело — благотворительный проект Play & Help в партнерстве с супругой полузащитника «Краснодара» Викторией Шатовой и семьей хоккеиста Ильи Ковальчука . Для Смольниковой помощь — можно сказать, привычка. Катина бабушка готовила еду огромными кастрюлями, чтобы накормить бездомных: «Она и научила меня доброте, душевности, открытости». Поначалу Смольниковы помогали детским домам, но тихо. Вдохновившись аукционом SOS by Lena Perminova, Катя с подругами продавала кое-какие вещи в Instagram, пока в direct не написала жена Андрея Урганта (папы Ивана) Елена Романова и не предложила нечто заметное. Теперь Play & Help — это собственные социальные проекты, благотворительные чтения, а также красивые светские вечера, на которых разыгрываются лоты — от футболок с автографами футбольных звезд, которые привозят с игр Смольников и Шатов, до персональных тренировок. В Instagram @play_and_help можно купить образцовый гардероб жены футболиста — платье Herve Leger и розовую крокодиловую сумку. Шутки шутками, а дело спорится — недавно Смольникова открыла центр детской реабилитации в Волгограде.