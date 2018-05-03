Идеи ландшафтного дизайна — как распланировать свои 6 соток

Сначала следует определиться с главным вопросом — это будет сад для души или вы со своего участка «собираетесь жить»? От этого зависит планировка шести соток. Картошечка, капусточка, морковочка, ягодник, перец болгарский и перец горький, яблоки-сливы и прочее, что едят в «экологически чистом виде».

Это два принципиально разные подхода к планировке, и сочетать их без ущерба для каждого из них не получится. Либо только декоративные идеи, либо разумный компромисс, когда огород выступает как красивый элемент сада-участка. Мы ещё расскажем, как компьютер поможет сэкономить деньги на проекте в стадии его разработки.

Планировка

Планировка — это разработка эскиза, что и как будет присутствовать на участке. Ещё лет двадцать назад пришлось бы воспользоваться листочком в клетку, потом переносить план территории на лист ватмана — в масштабе, конечно же. Сегодня заниматься планировкой подобным образом равносильно поездке к морю на телеге. Добраться, в конце концов, получится, но зачем тратить время?

Справиться с работой помогают специальные программы, коих пруд пруди. Среди них попадаются элементарные, работать с которыми под силу даже обычному пользователю с «рядовыми» навыками общения с компьютером. База готовых изображений очень велика, и их можно редактировать, подгоняя под нужные размеры. В результате вы получите картинку, которая покажет, как именно будет выглядеть участок.

Программы настолько универсальны, что позволяют комбинировать уже существующие постройки с придумываемыми зонами и выбирать из многих вариантов рациональный и красивый, подходящий вам и вашей семье.

Кстати, заказ эскизного проекта у профессионалов будет стоить около 10 тысяч рублей. Мы покажем, что можно получить, сделав проект в специализированном графическом редакторе.

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Что необходимо учесть при планировке участка

Три группы факторов важны при планировании построек и зон на участке: характер расположения относительно сторон света и освещённость в течение дня плюс роза ветров; особенности рельефа; необходимость соблюдения гигиенических и противопожарных норм.

Последний пункт наименее важен, потому что современные автономные системы канализации (при отсутствии канализации общей) совершенно безопасны по санитарно-гигиеническим показателям и всегда монтируются с соблюдением определённых правил. А что до пожароопасности дома со всеми удобствами (молниезащита устанавливается по умолчанию), — газ или электроплита и бойлер, — достаточно придерживаться обычных норм и требований, характерных для квартиры в многоэтажном доме. Зона барбекю не располагается на дощатой веранде, так что и этой опасности не существует.

Расположение по сторонам света

Жилому зданию свет необходим меньше, чем растениям. К тому же даже в одноэтажном строении окна получат достаточно света, если спланировать всё правильно. Но заслонять участок от солнца, располагая дом на южной стороне, недопустимо. При этом фасад не должен быть строго ориентирован под прямые солнечные лучи, что вам подтвердит любой архитектор. Исключение — если планируется затенение окон от солнца зелёными насаждениями.

Но ориентирование дома по сторонам света в коттеджных посёлках с готовыми домами неактуально. Всё уже учтено архитекторами.

Рельеф

Если вам достался склоновый участок или вы купили готовый дом на склоне, выбирать не из чего. Чаще всего дом располагается в самой высокой точке, но бывают и исключения. Множество интересных дизайнерских решений можно реализовать, использовав перепад высот на участке.

Выразительные частные дома на склонах в окружении «альпийского» или другого вида ландшафта — это всегда ярко, креативно и небанально.

Видовой сад для единения с природой

Что же можно расположить на придомовой территории, кроме газона, беседки, гаража, летней кухни и прочих необходимых и традиционных элементов и посадок? Как это сделать красиво и оригинально?

В основном владельцы загородного участка делают упор на создание красивого, декоративного и оригинального сада для отдыха. Где-то на задах можно и огородик расположить, высадить несколько плодовых деревьев, но их главное назначение — служить элементами общей художественной композиции. Её определяет характер участка, его ориентация по сторонам света, ваш вкус и пожелания родных и близких, которым здесь жить. А вариантов реализации просто невероятное количество, на любой вкус и кошелёк.

Сад на участке для единения с видовым огородом

Рассмотрим более прагматичные варианты, где явная красота ландшафта сочетается с его «вкусовыми» качествами. Модная тенденция — привносить в видовой сад полноценный огород с зеленными культурами, который иногда даже более декоративен, чем цветники.

Если применить фантазию и воспользоваться наработанными схемами, то получается очень оригинально и красиво. И не требует значительных расходов: в большинстве случаев такие решения вполне по силам воплотить в реальность самостоятельно. Придётся повозиться, но бульдозера и крана не потребуется. А вот удовольствие от воплощения оригинальных решений получите! И под рукой окажется большое количество экологически чистых овощей и пряных трав.

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«Транспортная инфраструктура» на участке

Садовые дорожки — это не просто удобные проходы от дома до подсобного помещения, зоны отдыха, к саду и огороду, это самостоятельный декоративный элемент, сочетающий функциональную нагрузку с эстетической.

Вариантов реализации таких тропинок-дорожек множество, и иногда именно они задают стиль всей обустроенной территории.

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