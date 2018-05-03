Куряне 6 месяцев путешествовали по Индии с грудными детьми

Вячеслав и Наталья Домовец с малышами посетили 11 городов удивительной страны в Южной Азии

Молодые люди занимались йогой, трудились на экоферме, поднимались в горы, купались в океане и едва не снялись в индийском кино. О своих семейных приключениях в подробностях Вячеслав рассказал «Курским известиям».

Шок на три дня Решение отправиться в путешествие было весьма обдуманным. В Индии Вячеслав планировал продолжить обучение йоге. Полгода ушло на оформление виз и разработку маршрута.

(Фото: Прогулочные коляски для индийцев в новинку)

По плану 33-летнего курянина из Москвы они должны были прибыть в Дели. Затем посетить города: Ришикеш, Харидвар, Файзабад, Варанаси, Бангалор, Путтапарти, Мадугири, Тривандрум, Варкала, Амритапури, потом снова вернуться в Дели и вылететь в столицу России.

На каждый город отводилось в среднем по две недели.

После долгих размышлений супруги отказались оформлять медицинскую страховку. Стоила она 50 тысяч рублей, но действовала лишь в нескольких клиниках крупных городов.

— Моим сыновьям, Богдану и Ратмиру, исполнилось по 7 месяцев и, чтобы не оставлять жену с детьми в Курске, решили ехать всей семьёй. Нам удалось уложиться в запланированный бюджет: 15 тысяч рублей в месяц, — рассказывает Вячеслав.

С собой супруги взяли чемодан, три четверти места в котором занимали принадлежности и одежда для детей. Кроме того, для сыновей были куплены лёгкие складные коляски. И 5 сентября 2017 года все четверо вылетели в Индию.

— Мы многое знали о стране, когда ехали туда. Изучили много информации, посмотрели массу роликов. Знали и о коровах, которые гуляют на улицах, и о полусвятых — полубомжах, которые могли спать прямо на земле, но когда всё это увидели собственными глазами, были в шоке. Приходили в себя от увиденного дня три, — говорит путешественник.

С младенцами на вершину

Дороги в Индии курян не сильно удивили. Они были лишь чуть хуже, чем в России. А вот с колясками практически никого не было.

(Фото: Эти парни поняли друг друга без слов)

— За полгода мы встретили только трёх мам с колясками. Да и то в крупных городах у очень обеспеченных людей. В основном все носят там детей на поясе. Иногда двоих сразу. В некоторых случаях малыши находятся в слинге (отрезе ткани, используемой для переноски ребёнка — прим авт.), чтобы у женщин были свободны руки, — говорит Вячеслав.

С местными жителями куряне общались в основном на английском. В Индии он, кстати, второй государственный язык.

— Многие люди, которые хотят куда-то поехать, очень боятся незнания языков. Мы в автобусе встретили мужчину и женщину, которые вообще не знают ни английского, ни хинди. Но эмоциями или жестами они довольно легко объяснялись с местными жителями, — рассказывает Домовец.

Основной транспорт в Индии — это вело— и моторикши (тук-туки). Куряне пользовались ими, только если нужно было отправиться на дальние расстояния. Всё остальное время супруги ходили пешком.

Первым и самым главным пунктом поездки стал город Решикеш — мировая столица йоги. Город находится у подножия Гималайских гор, на берегу Ганга — священной для индусов реки. По словам Вячеслава, на его улицах множество палаток со свежими фруктами. Даже бананы там имеют иной вкус, нежели в России. А ещё в округе очень много кафе с вкусными недорогими блюдами. Кстати Ришикеш — это полностью вегетарианский город, да и в кафе можно попить только лечебные чаи, так как алкоголь в городе запрещён.

Вячеслав Домовец с семьёй посетил несколько местных храмов. Один из них — Тунганат — расположился в Гималаях на высоте 3680 м. Одевшись потеплее, куряне смогли преодолеть долгий серпантин и поднялись на вершину с сыновьями.

— Решикеш — это север Индии, и температура там держалась около +16. Местные мёрзнут, для них это мороз. А нам было очень комфортно. Там мы прожили месяц. Многие гурманы едут в Индию только ради того, чтобы ощутить всё вкусовое разнообразие вегетарианских блюд. И мы с удовольствием попробовали слоёные лепёшки с нутовым соусом и тали, которые готовят прямо на улице, — рассказывает путешественник.

Работали за еду Затем семья отправилась в город Харидвар, а оттуда в Файзабад. Кстати, по словам Вячеслава, дорожно-постовой службы на улицах даже крупных городов вообще нет. Но, несмотря на отсутствие жёсткого контроля, семья Домовец за полгода не видела ни одной аварии. Удалось семье прокатиться и на местном поезде.

— Купили билеты высокого класса на поезд из Харидвара в Файзабад. Но все места в комфортных вагонах, несмотря на то, что у нас были билеты, уже заняли другие люди. В результате нам пришлось ехать в общем вагоне, где довольно душно, грязно и очень многолюдно. После этого мы точно знали, что путешествовать на поезде мы больше не будем. Или самолёт, или автобус с кондиционером, — признался глава семейства.

(Фото: Коровы в Индии — священные животные, они свободно гуляют по улицам)

В Файзабаде семья поселилась на экоферме. Найти это место удалось благодаря всемирной платформе workaway. Здесь любой желающий может зарегистрироваться на сайте и выбрать место, где он хотел бы потрудиться за еду и жильё. Выбранное Вячеславом хозяйство занимает несколько гектаров. Хозяин — индус, его жена — американка. Кроме семьи из России на ферме трудились и волонтёры из Франции, США, Италии.

— Моя работа занимала 4 часа в день. Это даже работой нельзя назвать. Я с удовольствием выращивал овощи и фрукты. Например, сажал бананы. Причём делал это без добавления какой-либо химии, то есть без насильственного вмешательства в естественные природные процессы. Кстати, в Индии нет лопаты. Они мотыгой и руками копают. Мне было очень неудобно. Я просил купить мне лопату. Они искали и в своём городе, и в соседних — нигде не нашли. Работники даже не понимали, чего я от них хочу. Я им на видео показывал. Они говорили: «О, это хорошая штука». Сейчас они фотографируют мои саженцы и присылают мне по почте. Мне ведь очень интересно, что получилось. На прощание они дали мне целую горсть разных семян. Отвезу их тестю, — рассказывает путешественник.

Съели акулу

Когда были изучены северная, западная и восточная части Индии, семья из Курска направилась на юг. По словам Вячеслава, в поисках аутентичных населённых пунктов семейство приехало в штат Керала, что в переводе означает «земля кокосовых орехов». Это место, где можно окунуться в тёплые воды Индийского океана и расслабиться на пляже.

— В городе Варкала волны хоть и не большие, но дети, увидев их впервые, очень удивлялись. После семи-восьми купаний они уже сами бежали в воду. В ресторанах на побережье очень много разных блюд из рыбы и морепродуктов. Можно попробовать акулу или осьминога. Стоит примерно 400 рублей за огромную порцию. Мы пробовали из интереса, чтобы расширить кругозор. Там, на юге, практически вся пища очень острая. Даже когда просишь не добавлять перец, они приносят жутко острое блюдо. Ты говоришь: «Я же просил без перца?!». Они отвечают: «Да там его вообще практически нет. Там капелька», — признался Вячеслав.

С побережья семья вернулась в столицу Индии, Дели. Там они забрали у новых друзей оставленные ранее тёплые вещи. Кстати, по словам Вячеслава, человек со светлой кожей в Индии — «полубог». С ним все хотят дружить и иногда просят разрешения потрогать за руку. Некоторые даже просили разрешения сфотографироваться с малышами. Под конец поездки Домовец узнал, что в путешествии они могли неплохо заработать. Оказывается, туристы с европейской внешностью очень востребованы в Болливуде. Девушкам со светлой кожей в переводе на наши деньги платят около 5000 рублей за 1 съёмочный день в кино, а дети получают 8000. В результате супруги решили, что если им это ещё будет интересно, то они попробуют сняться в кино во время следующей поездки.

— Вернулись в Курск 16 февраля. Своим близким мы привезли из турне аюрведические препараты, которых тут нет, но которые мы испытали на себе и знаем, что они помогают. Купили в качестве сувениров вкусные продукты, которых у нас нет, сок из растения амлы (индийского крыжовника), пасту из орехов, трав, сухофруктов — чванпраш. Ну и индийские специи. Никаких магнитиков, — подытожил Вячеслав.

Конечно, супруги во время поездки беспокоились о здоровье малышей. К счастью, дело обошлось небольшой инфекцией после приезда в Индию. После, когда у детей поднималась температура, родители обращались в аюрведические клиники. Там медики лечат исключительно травами. По словам Вячеслава, местные снадобья отлично справлялись с недугами.

Алёна Мартынова

Цифра в тему

15 тысяч рублей в месяц в Индии тратили супруги Домовец.

Маршрут

Из Москвы в Дели на самолёте. Затем пешком и на тук-туках посетили города: Ришикеш, Харидвар, Файзабад, Варанаси, Бангалор, Путтапарти, Мадугири, Тривандрум, Варкала, Амритапури, потом снова вернулись в Дели и вылетели в столицу России.