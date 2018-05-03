Легким движением руки, или Изготовление панно в стиле шадоу-бокс

Идея изготовить панно в стиле шадоу-бокс давно витала в голове, но, мне, как человеку очень практичному, нужно было для себя уяснить, куда, для чего и зачем мне это нужно сделать.

И вот осенью прошлого года все началось выстраиваться из идеи уже в план действий. А все потому, что той осенью я закончила ремонт дачной кухни (в личном журнале — Танцевать от печки, или Ремонт моей дачной кухни), и мне не хватало яркого декоративного пятна для «завершающей» точки в ремонте.

На зиму запланировала сделать это «пятно».

В результате получился такой шадоу-бокс.

Панно

Здесь он еще не занял свое место в дачно-кухонном интерьере, но очень скоро это случится

Шадоу-бокс — по сути, это небольшая (или большая) конструкция из окошек, заполненных различными памятными деталями — фотографиями, украшениями, записками или стилизованными вещами для кухни, спальни, детской…

Самое интересное в таком интерьерном аксессуаре — процесс его изготовления и подбора всех необходимых деталей, а также возможность менять детали наполнения рамки.

В эти первомайские праздники мы смогли привезти и повесить на стену это панно. Вот как оно выглядит на стене кухни.

На стене

Отдельные деталиДетальНа стене

Особенность изготовления моего панно — его «нулевая» стоимость. Все, что здесь использовалось — хранилось на антресоли в виде коробочки со всякими «штучками», которые можно будет куда-нибудь использовать.

Основное, от чего нужно было оттолкнуться — наличие рамки или конструкции из окошек. Мне повезло, я нашла (догадайтесь где) детскую разобранную кроватку в очень хорошем состоянии. Увидев одну из боковинок — сразу поняла — вот основа.

Итак, мне понадобилось:основа — рамка (боковина от детской кроватки);лак для дерева (цвет ольха), остался от покраски двери;картон плотный, цветной (использовала б/у конверты);муляжи фруктов и цветы (списанные с прежней работы были);стаканчики-вазочки (пластиковые стаканчики из-под сметаны и бутылочка от разбрызгивателя);маленькие стаканчики — (туба от бумажного полотенца);салфетки для декупажа (коллекция салфеток всегда под рукой);клей ПВА (всегда в наличии дома);лак акриловый для декоративных работ — (всегда в наличии дома);кисточки, ножницы, нож, линейка, карандаш.

Процесс изготовления:1. Покрытие лаком основы (прежде чем красить, на пол под основу постелила старый кусок линолеума, обязательно — открытая дверь на балкон).

Лак и кисточку

Рейки прокрашиваю2. Тем временем готовлю стаканчики. Беру два стаканчика, разрезаю вдоль напополам.

Стакан пластиковыйТеперь очередь бутылочки для вазончиков.

Пилю ножом с зубчикамиСтаканчики из тубы. Нужно 4 штуки, невысокие, поэтому делю на три равные части, отрезаю, потом каждый цилиндрик разрезаю вдоль.

Пилю ножом с пилкой

Продольный разрез

Готовы части для стаканчиков3. Готовим муляжи фруктов для панно.

Готовим фрукты. Режем напополам4. Теперь декорирую стаканчики: использую яичный кракелюр и салфеточный декупаж.

Яичный кракелюрДелаю салфеточный декупаж — на высохший стаканчик со скорлупками накладываю салфетку (если двойная — то нужно убрать второй слой) и промазываю кисточкой разведенным водой клеем ПВА.

Здесь нужно аккуратно разглаживать салфетку, стараясь ее не порвать и не перекосить, так как влажная салфетка растягивается.

Все стаканчики обклееныТеперь покрою акриловым лаком, в несколько слоев (после каждого слоя нужно давать просохнуть.

Лак сохнет быстро, запаха не имеет).

Образец лака и стаканчик

После лака видны объемные «кракелюрные трещинки» под салфеткой.

Пролакированные

Бутылочку пластиковую крашу краской5. Подготовка окошек. Измерила расстояние между рейками, отметила на картоне, разрезала.

Подготовка окошек (заклеивание картоном реек)

Приложила полоски

Приклеила6. Приклеивание фруктов. Прежде чем браться за клей, расположила в свободном порядке, придав определенный повторяющийся ритм расположению фруктов, меняла, выбирая наиболее удачный вариант. После этого начала процесс приклеивания.

Приклеивание фруктовКлей, выступающий за края, убирала ватной палочкой.

Верхний и нижний рядыПриклеивание стаканчика: смазываю клеем торец, стараясь не выходить наружу

Приклеиваем все части

Аккуратно прикладываю к картону. Излишки снимаю ватной палочкой

Клей ПВА после высыхания становится бесцветным, поэтому, даже если где-то выступит капелька клея, он не будет виден при высыхании. Но лучше все таки-сразу клеить аккуратно.

Бутылочку за горлышко фиксирую нитками для большей прочности

Делаю толстой иглой 4 отверстия и прошиваю

Все, сборка готова. Осталось расставить в стаканчики и вазончики цветы.

Вид Уже в ходе сборки я придумала, что летом поставлю в стаканчики стеклянные колбочки с водой, и можно будет украшать живыми цветами с дачи. Это будет всегда новое панно — с ромашками, циниями, гвоздичками, космеями, годециями…

И еще один момент, на который я обратила бы внимание — шадоу-боксы, зачастую, делаются в пастельных, иногда монохромных тонах. У меня же получился — яркий и сочный. Это был мой осознанный выбор, потому что кухня сделана в сдержанных, спокойных тонах, и на стену «просился» яркий декор, привлекающий внимание и притягивающий взгляд.