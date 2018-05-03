Блогеры напали на Рудковскую за колхозный стиль

На продюсера Яну Рудковскую подписчики обрушились с критикой. По их мнению, женщина слишком худая, а ее стиль одежды похож на колхоз, несмотря на возможность нанять стилиста.

Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram фото в короткой юбке и массивных кроссовках. Она стоит на фоне цветущей глицинии в Париже.

«Париж прекрасен в мае. Тренировки проходят не зря, ноги уже просушены как у марафонцев», — написала она, пожалев об отмененной тренировке.

Многочисленные подписчики в комментариях раскритиковали фотографию Рудковской:

«Все равно какой-то колхоз в луке проглядывает, несмотря на стилистов», — раскритиковала фото masha131313m.

«Кроссовки ужас, но, с другой стороны, если бы и мне заплатили к примеру 5 млн за рекламу этих дибильных кроссовок, я тоже бы их не снимала неделю, две. И с цветочками, и под цветочками бы фоталась бы», — написала sv_13_sv «Господи, куда худеть! Страшно же смотреть смотришь и думаешь, что красивый забор тебя держит очень страшно за твое здоровья. Опомнись», — предостерегла продюсера pechenkina4153.

«Массивные кроссы, именно для вас, слишком утончают ноги в юбке», — считает vspecii84.