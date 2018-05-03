Егор Крид уединился с Дарьей Клюкиной.

Поклонники самого романтичного шоу страны «Холостяк» сейчас буквально стоят на ушах. Финал близок, поэтому зрители проекта активно начали гадать, кого же выберет Егор Крид ? По их мнению, главной претенденткой на победу является Дарья Клюкина , которая явно вызывает у артиста интерес.

Однако, в серии сезона Крид распрощался с Дарьей из-за того, что девушка не смогла сдержать обещание и продолжила курить, Егор расценил её поступок как предательство. Но Холостяк не смог так просто отпустить Дашу, поэтому он отправился вслед за ней в аэропорт, чтобы поговорить. Крид отвёз девушку в отель, чтобы она могла побыть наедине со своими мыслями и обдумать всё происходящее.

У деверей номера между молодыми людьми явно происходила «химия», Егор не устоял перед Дарьей и они вместе зашли в номер девушки. Что там происходило — загадка. «Я провёл время с Дашей, не спрашивайте, пожалуйста, почему я улыбаюсь, когда об этом говорю», — прокомментировал Егор Крид. Но главный вопрос зрителей остаётся открытым: вернётся ли всё-таки Дарья Клюкина на шоу «Холостяк» или же это была прощальная встреча молодых людей?