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Егор Крид уединился с Дарьей Клюкиной.
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Егор Крид уединился с Дарьей Клюкиной. 

Popcake.tv 15 минут назад
Фото: Popcake.tv
Поклонники самого романтичного шоу страны «Холостяк» сейчас буквально стоят на ушах. Финал близок, поэтому зрители проекта активно начали гадать, кого же выберет Егор Крид? По их мнению, главной претенденткой на победу является Дарья Клюкина, которая явно вызывает у артиста интерес.
Однако, в серии сезона Крид распрощался с Дарьей из-за того, что девушка не смогла сдержать обещание и продолжила курить, Егор расценил её поступок как предательство. Но Холостяк не смог так просто отпустить Дашу, поэтому он отправился вслед за ней в аэропорт, чтобы поговорить. Крид отвёз девушку в отель, чтобы она могла побыть наедине со своими мыслями и обдумать всё происходящее.
У деверей номера между молодыми людьми явно происходила «химия», Егор не устоял перед Дарьей и они вместе зашли в номер девушки. Что там происходило — загадка. «Я провёл время с Дашей, не спрашивайте, пожалуйста, почему я улыбаюсь, когда об этом говорю», — прокомментировал Егор Крид. Но главный вопрос зрителей остаётся открытым: вернётся ли всё-таки Дарья Клюкина на шоу «Холостяк» или же это была прощальная встреча молодых людей?
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