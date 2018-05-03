Как правильно отдыхать ночью: советы и правила хорошего сна

Сегодня поговорим о том, как правильно отдыхать ночью, и главное — высыпаться и чувствовать себя бодрым и полным энергии. Сколько я слышал мнений и сколько читал книг — везде сну и отдыху ночью выделяют большое внимание. С одной стороны — цель выспаться. С другой стороны — тратить много времени на сон вредно и не продуктивно. МедикФорум собрал советы для здорового сна.

Что сделать, чтобы спать лучше?

Есть самое главное правило, которое значительно улучшит качество сна, — ложиться до 12 часов ночи, вставать нужно до 8 утра. Лучше ещё раньше. У каждого есть личные особенности — кто-то сова, а кто-то жаворонок, но для каждого работает одно простое правило: У вас должна быть причина вставать с утра! Нужна хорошая причина, цель или действие, которое будет подбрасывать вас с кровати. Вспомните детство — день рождения, новый год. Встаешь, в ожидании нового дня и того, что этот день тебе готовит. Вспомните то чувство, с которым вы просыпались. Вам нужна цель или деятельность, которая приносит вам удовольствие, от которого с утра должно просто подкидывать с кровати — и вы бежали делать, делать, и ещё раз делать что либо.

Утро — залог хорошего сна Утро очень хорошее время в плане личной энергетики. С утра вы полны энергии, и можете переделать кучу дел, на, которые потом времени не будет. Днем вас начинают разрывать звонками, письмами, отвлекать коллеги и т. д. Более того, к 10 утра у большинства людей — пик производительности. Используйте это время по максимуму. Некоторые гуру тайм менеджента советуют с утра «съедать лягушку». Делать какое-то не приятное дело, которое не занимает много времени. Перед сном не рекомендуется смотреть телевизор или сидеть за компьютером. Лучше посвятите это время общению с близкими или чтению книги. Главное понимать, что, чем меньше вы спите, тем больше времени у вас есть. Богатые и успешные люди работают сверх нормы, и рано встают, что позволяет им делать в разы больше, чем другим.

Подведем итог рекомендаций:

Ложиться до 24, вставать до 8 Спать меньше 8 часов

Вставать раньше = успевать больше.

Ищите утреннюю мотивацию — вставать будет проще.

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