Back to cool: 7Up обратился к винтажному дизайну в рамках новой кампании

Индийское представительство 7Up разработало новую рекламную кампанию бренда, которая направлена на привлечение молодого поколения уже проверенным дизайном.

Новая кампания 7Up Back to cool включает в себя лимитированную серию шести винтажных упаковок напитка. Такой ход разработчики — агентство BBDO India — объясняют стремлением вызвать ностальгические чувства у миллениалов, а также привлечь более молодое поколение уже проверенным способом.

Дизайн новых банок и бутылок повторяет концепции, реализованные в период с 1950 по 2000 гг.

В поддержку кампании выпущен яркий музыкальный рекламный ролик, который с первых секунд погружает зрителя в эпоху, например, VHS-проигрывателей. Также в Индии стартовала промокампания с розыгрышем ценных призов от 7Up.