Как сделать электропроводку в деревянном доме

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Резьбовый фитинг. Фото: «ОТП Комплектация»

Обитатели городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели спрятаны от глаз и надёжно защищены бетонными конструкциями — им практически не грозит повреждение, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведёт к возгоранию. При постройке загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся cкрыть проводку, но здесь подстерегают нешуточные проблемы. Прежде чем обсуждать их с монтажниками, необходимо заглянуть в нормативные документы.

Несмотря на желание спрятать проводку, проще и безопаснее проложить её открыто, используя накладные установочные изделия. Фото: naBrevno

Нормативы для прокладки электропроводки

Витой металлорукав. Фото: «Элекс»

На строительных сайтах и форумах электромонтажных компаний можно найти многочисленные упоминания нормативов (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и пункты этих документов. Исправим эту ситуацию.

В ПУЭ («Правила устройства электроустановок») 7-го издания электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункт 7.1.38: «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих локализационной способностью (то есть способностью выдержать без прогорания короткое замыкание жил кабеля. — Ред.), и в закрытых коробах» (очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит заметить, что ПУЭ-7 не являются завершёнными и пока не учитывают многие нюансы электромонтажа.

За деревянными потолками и обшивками нельзя прокла­дывать кабель без защиты, а также в ПВХ-рукаве. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6-го издания, на которые главным образом и ориентируются практики.

Скрытую проводку выполняют в стальной трубе. Фото: naBrevno

Сокращённый вариант таблицы из главы 2.1 («Электропроводки») этого норматива, дополненный сведениями из некоторых пунктов той же главы, мы приводим в статье. Следует упомянуть также, что пункт 2.1.23 предписывает сохранить доступ к местам соединения и ответвления проводов, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.

Открытую — на изоляторах и в кабель-каналах. Фото: naBrevno

Кроме того, сравнительно недавно был принят ГОСТ Р53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого содержится требование использовать в жилых помещениях кабель с маркировкой ВВГнг-LS (в негорючей изоляции, с малым выделением дыма).

Практическая реализация

Сегодня в брусовых и бревенчатых домах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в накладных кабель-каналах. Они различаются по облику проводки, а также стоимости материалов и работ.

При любом способе прокладки кабелей цепи необходимо оборудовать автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств.

Хомуты. Фото: «Стройсвязьдеталь»

Скрытую проводку в стальных и медных толстостенных трубах выполняют, как правило, на этапе сборки сруба. Этот способ намного увеличивает объём плотницких работ, осуществляется поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной фирмы. Задача осложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной. Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими стаканами, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются лишь по заказу.

Провода на изоляторах и выключатели под старину отлично сочетаются с деревянными стенами. Фото: Salvador

Открытая проводка на изоляторах отлично сочетается с рублеными стенами (особенно при оформлении интерьера в классическом стиле и кантри). Витые провода (бывают нескольких цветов) и керамические стаканы-изоляторы отнюдь не дёшевы, однако расходы на них компенсируются простотой монтажа. Если обойтись без стилизованных под старину розеток и выключателей, цена которых стартует от 1100 руб., а использовать обычные накладные изделия, то расходы на электромонтаж окажутся в 2–3 раза ниже, чем при скрытой прокладке кабелей. При этом открытую сеть при необходимости легко можно дополнить новыми линиями.

Недостаток проводки на изоляторах в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому её следует монтировать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и оснащать все цепи в доме устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

Гофротруба, в отличие от витого металлорукава, может обладать локализационной способностью и применяться в деревянном доме. Её соединение и фиксацию следует выполнять с помощью резьбовых фитингов и хомутов. Фото: «Электрогарант»

Открытая прокладка в кабель-каналах. Это самый простой и доступный вариант. ПВХ-короба обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и неплохо защищают его от внешних воздействий. Сегодня многие производители выпускают серии электроустановочных изделий, кабель-каналов и специальных аксессуаров, которые позволяют эстетично и безопасно выполнить открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.

Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасников» (которые часто также относят к разряду деревянных домов), то здесь наиболее безопасно вести проводку в толще трёхслойной внутренней обшивки стен, выполняемой из гипсокартонных листов. При этом в среднем слое делают штрабы под кабели, таким образом, последние оказываются отделены от сгораемой конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-6. В местах расположения врезных розеток и выключателей при этом следует делать выборку на увеличенную глубину и закрывать горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Беспроводные конструкции

Значительно упростить электромонтаж в деревянном доме и сделать проводку безопаснее в пожарном отношении помогут беспроводные выключатели и регуляторы. Среди них — одно— и многоканальные радиопульты и ИК-датчики, работающие от батареек (замена элементов питания требуется раз в 5–10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «девайсы», на которые установлены специальные программы для контроля над домашней электрикой. Такие решения могут использоваться для управления конкретными приборами или их группами (например, жалюзи или освещением) либо входить в систему «умный дом», контролирующую всю электрику в помещениях и на территории приусадебного участка.

Фото: Uponor

Кому доверить электромонтаж

Крайне важно, чтобы проводку в доме монтировали не строители-разнорабочие, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями нормативов. Они проконтролируют качество комплектующих, рассчитают номинал защитных устройств, соберут щиток, надёжно изолируют соединения и выполнят монтаж электроустановок в соответствии с проектом.

Следует избегать соседства и контакта электропроводки, даже защищённой, с легковоспламеняющимися паро— и гидроизоляционными материалами.

Ретро-проводка. Фото: naBrevno

Выбор способа прокладки проводов и кабелей по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов по условиям пожарной безопасности (согласно ПУЭ-6)

Тип провода или кабеля

Вид электропроводки и способ прокладки

Открытые электропроводки

Незащищённые провода; защищённые провода* и кабели в оболочке из сгораемых материалов

На роликах, изоляторах** или с подкладкой несгораемых материалов***

Защищённые провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов

Непосредственно по поверхности

Незащищённые и защищённые провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых материалов

В трубах и коробах из несгораемых материалов

Скрытые электропроводки

Незащищённые провода; защищённые провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов

С подкладкой несгораемых материалов и последующим оштукатуриванием или защитой со всех сторон сплошным слоем других несгораемых материалов

Защищённые провода и кабели в оболочке из трудносгораемых материалов

С подкладкой несгораемых материалов

То же из несгораемых

Непосредственно по поверхности

Незащищённые провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых и несгораемых материалов

В трубах и коробах из трудносгораемых материалов — с подкладкой несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием; в трубах и коробах из несгораемых материалов — непосредственно

* Незащищённые — провода, у которых отсутствует оболочка поверх электрической изоляции проводников (марки АПРТО, ПРД и др.). Защищённые — провода, имеющие поверх изоляции проводников герметическую оболочку (марки АПРН, ПРВД и др.). ** На расстоянии не менее 10 мм от сгораемой конструкции. При этом в местах прохождения стен и перекрытий провода должны быть дополнительно защищены изолирующей трубой (п. 2.1. 59 ПУЭ). *** Подкладка из несгораемых материалов должна выступать с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм. (При прокладке в закрытых нишах и пустотах, например между облицовкой и стеной, трубы и короба следует отделять со всех сторон от сгораемых конструкций слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм — п. 2.1.40.)