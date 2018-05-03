Список вещей в роддом: что нужно в разное время года

Даже если женщина точно знает день, в который произошло зачатие ребенка, это не означает его появление на свет ровно через 38 недель (средний эмбриональный срок вынашивания) после этого события. По разным причинам роды могут начаться гораздо раньше или несколько позже расчетной даты. Поэтому к ним желательно готовиться, начиная с 30-й недели беременности. Полный список вещей, необходимых для мамы и новорожденного, зависит от:

сезона, на который придется рождение ребенка;

роддома, где планируются роды;

вида родов (естественные или кесарево сечение).

Без чего в роддоме не обойтись в любом случае

Запомните: даже при попадании в роддом «с улицы» вы и ваш малыш будете обеспечены стерильной одеждой, спальным местом и питанием. И хотя все это, возможно, будет далеко не лучшего качества, 2-3 дня до выписки (при естественных родах без осложнений) вполне можно пережить. А вот отсутствие паспорта, медицинского полиса, обменной карты и родового сертификата, на основании которого роддому выплачивают деньги за оказанные услуги, серьезно осложнит ситуацию. Поэтому соберите все эти документы в папку и постоянно носите ее с собой.

Что брать в роддом в 2018 году

В женской консультации есть список медикаментов, предметов гигиены и обихода, которые вам понадобятся до родов и после рождения малыша. Можно ограничиться только им. Но если вы точно знаете, где будете рожать, и хотите сделать свое пребывание в роддоме максимально комфортным, возьмите перечень всего необходимого именно там — тогда и ничего важного не упустите, и лишнего не возьмете. Далее составьте списки по пакетам: №1 — медикаменты; №2 — для приемного отделения; №3 — в родзал для мамы; №4 — в родзал для новорожденного; №5 — для мамы после родов; №6 — для ребенка; №7 — на выписку для мамы; №8 — на выписку для ребенка. С дорожными и спортивными сумками в роддом не пускают, поэтому складывайте все необходимое в прочные пакеты с надежными ручками (каждый из них обязательно подпишите по назначению), а еще лучше — в специальные сумки из прозрачного силикона, которые тоже нужно подписать («до родов», «после родов», «на выписку»). Если вам кажется недостаточным список медикаментов, уточните у врача, можно ли брать дополнительные лекарства (от простуды, аллергии и т.д.) и какие. Списки №3 и №4 не зависят от сезона — в родзале круглый год поддерживается одинаковый микроклимат. Одежду по спискам №2, 5 и 6 в холодное или жаркое время года нужно собирать с учетом того, как отапливается роддом, есть ли в палатах кондиционеры. По спискам №7 и 8 собирать пакеты проще всего при родах зимой: и вам, и малышу потребуется только по одному комплекту. А весной, летом и осенью их придется подготовить по два — более теплый и более легкий варианты (или заранее присмотреть вещи для себя и ребенка по возможной погоде и попросить родственников купить их прямо перед выпиской).

Что точно понадобится в роддоме для мамы

У каждой роженицы свое представление о комфорте, но, собирая сумки в роддом, учтите: возможно, вам самой придется их нести из приемного отделения в палату. Поэтому постарайтесь взять только самое необходимое:

документы (паспорт, обменную карту, оригинал и ксерокопию полиса ОМС, родовой сертификат, при платных родах — контракт);

деньги некрупными купюрами;

бутылочку негазированной воды;

плитку горького шоколада (на случай затяжных родов);

моющиеся тапочки;

носки (махровые или тонкие хлопчатобумажные);

если разрешается брать свою одежду — удобный халат, две ночные рубашки (расстегивающиеся до пояса или со специальными прорезями), два бюстгальтера для кормления и впитывающие вкладыши для них;

средства личной гигиены (расческу, мыло, шампунь, гель для душа, зубную пасту и щетку, полотенца для рук, лица и тела, ватные палочки, влажные салфетки, гигиеническую губную помаду, маникюрные ножницы и пилочку для ногтей);

туалетную бумагу, накладки на унитаз;

одноразовый бритвенный станок;

одноразовые пеленки — как минимум 10 шт. (они будут нужны при врачебных осмотрах и в родзале);

одноразовые впитывающие пеленки, чтобы подстилать на постель;

послеродовые прокладки и трусы (не меньше 5 шт.);

крем для профилактики трещин на сосках;

фен, заколки и/или резинки для волос;

мобильный телефон и зарядку к нему;

блокнот и ручку;

глубокую тарелку, чашку, ложку;

пакеты под одежду, которую вы снимете в приемном отделении;

пакеты с затяжками под использованную одежду.

При плановом кесаревом сечении мамам понадобится в дополнение к этому списку купить послеродовый бандаж или специальные утягивающие трусы, обычные гигиенические прокладки (в них комфортнее, когда выделения становятся необильными), по рекомендации врача — эластичный бинт или компрессионные чулки. Брать с собой молокоотсос не стоит: если он и понадобится, то на 3 — 4 день после родов. Вы уже или будете дома, или попросите, чтобы его привезли. На выписку нужно подготовить свободное платье или комбинезон (особенно после кесарева сечения, когда брюки могут вызывать дискомфорт в области операционного шва).

Что действительно необходимо для ребенка

Список вещей для малыша очень короткий:

подгузники для новорожденных с вырезом под пупок;

одноразовые пеленки (стелить на пеленальный столик при смене подгузника);

присыпка, крем под подгузник;

детское мыло или гель, ватные диски и влажные салфетки для гигиенических процедур;

мягкая щеточка для волос;

тканевые пеленки, чепчики, слипы, носочки, рукавички-антицарапки, боди из расчета на 3 — 4 дня (если в роддоме разрешается одевать новорожденного в свою одежду);

шапочки, одежда, одеяльце с лентой, конверт или комбинезон по сезону на выписку.

И еще один важный нюанс: не обязательно сразу брать с собой целые упаковки прокладок, подгузников, разовых пеленок. Достаточно иметь запас на пару дней: ведь вас будут навещать родственники и друзья, которые смогут его пополнять. А если нет, то просто возьмите с собой больше денег. Во многих роддомах есть аптеки, где имеется все, что может вам понадобиться.