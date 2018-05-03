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Зеленоградский роддом закрылся на двухнедельную «мойку»
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Зеленоградский роддом закрылся на двухнедельную «мойку» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Родильный дом Зеленограда 30 апреля закрылся на ежегодную профилактическую санитарно-гигиеническую обработку. В течение двух недель здесь будут проводить целый комплекс мероприятий, включающий очистку и дезинфекцию всех помещений, мебели и инструментов, а также облучение ультрафиолетом палат и родильных залов. Эти меры позволяют добиться максимально возможной стерильности.
Как сообщили в ГКБ имени Кончаловского, зеленоградских рожениц на этот период будут принимать другие родильные дома Москвы. Госпитализация возобновится 14 мая с 8.30, после проведения профилактики. На время «генеральной уборки» консультативно-диагностическое и гинекологическое отделения роддома будут функционировать в обычном режиме.
Женский форум
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