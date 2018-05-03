Житель Чебаркуля ищет женщину в подарок на 18-летие сына

Житель города Чебаркуль написал объявление о поиске женщины для своего сына в качестве подарка на его 18-летие.

Сообщение появилось на одном из городских сайтов. В нем анонимный мужчина объясняет причину своего поступка — «превратить мальчика в мужчину».

«Взрослые поймут, что я имею ввиду. И поймут, что для этого мне нужна зрелая женщина (30-35 лет), способная ради становления мужской уверенности (конечно, не только ради этого!) провести ритуал», — говорится в тексте объявления, в котором его автор называет потенциальную претендентку на место рядом с сыном «прекрасной гуру».

Желание приобщить сына к половой жизни отец объясняет его увлеченностью компьютером. Якобы из-за этого у него не складываются отношения с противоположным полом. При помощи женщины родитель собирается переключить внимание отпрыска с виртуального пространства на мир плотских утех.

В ответ на критические комментарии читателей администратор сайта объяснил причины размещения неординарного объявления.

«Во-первых, обращение носит двоякий смысл. И чего именно хочет отец — неясно. Во-вторых, моральная сторона вполне презентабельна и не может быть заподозрена в распущенности. Каждый думает в меру своей распущенности. И почему вдруг озабоченность отца — столь сегодня ценнейшая — наталкивается на осуждение?»

В то же время другие пользователи отметили, что равнодушие к противоположному полу наблюдается у многих подростков, зависимых от компьютера, и советуют обратиться к психологу.