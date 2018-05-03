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Житель Чебаркуля ищет женщину в подарок на 18-летие сына
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Житель Чебаркуля ищет женщину в подарок на 18-летие сына 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель города Чебаркуль написал объявление о поиске женщины для своего сына в качестве подарка на его 18-летие.
Сообщение появилось на одном из городских сайтов. В нем анонимный мужчина объясняет причину своего поступка — «превратить мальчика в мужчину».
«Взрослые поймут, что я имею ввиду. И поймут, что для этого мне нужна зрелая женщина (30-35 лет), способная ради становления мужской уверенности (конечно, не только ради этого!) провести ритуал», — говорится в тексте объявления, в котором его автор называет потенциальную претендентку на место рядом с сыном «прекрасной гуру».
Желание приобщить сына к половой жизни отец объясняет его увлеченностью компьютером. Якобы из-за этого у него не складываются отношения с противоположным полом. При помощи женщины родитель собирается переключить внимание отпрыска с виртуального пространства на мир плотских утех.
В ответ на критические комментарии читателей администратор сайта объяснил причины размещения неординарного объявления.
«Во-первых, обращение носит двоякий смысл. И чего именно хочет отец — неясно. Во-вторых, моральная сторона вполне презентабельна и не может быть заподозрена в распущенности. Каждый думает в меру своей распущенности. И почему вдруг озабоченность отца — столь сегодня ценнейшая — наталкивается на осуждение?»
В то же время другие пользователи отметили, что равнодушие к противоположному полу наблюдается у многих подростков, зависимых от компьютера, и советуют обратиться к психологу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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