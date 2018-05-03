Роскошная прибрежная вилла в Марбелье будет продана с аукциона Concierge Auctions

ЛОНДОН (LONDON), 30 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Concierge Auctions проведет аукцион по продаже роскошное имение, раскинувшееся прямо у кромки прибоя в чрезвычайно престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье. Вилла ранее принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо . Художник, бывший частым гостем в доме Солера, в 60-х годах прошлого века поставил свою подпись на дне открытого бассейна в «Эль-Мартинете», подарив имению поистине уникальный объект художественного наследия. Вилла, выставленная по начальной цене в 15 млн евро, будет продана без резервирования цены покупателю, предложившему наивысшую цену в ходе аукциона 31 мая. Торги начнутся 29 мая.

Вдохновленная архитектурными шедеврами эпохи Ренессанса, вилла станет отличным местом для расслабленного отдыха. Большое фойе с мраморными колоннами и лепниной на потолке ведет в современную кухню. В имении имеется большая столовая на 20 мест, крытый бассейн с сауной, бар, зал для вечеринок и приемов, кабинет и пять спален, поражающих роскошным убранством. Все четыре этажа виллы обслуживаются лифтом, включая террасу на крыше, оборудованную кухней, столовой зоной, барбекю и джакузи, откуда открывается поистине захватывающая дух панорама. На вилле также имеется парк с экзотическим ландшафтов и пляжная платформа — редкая «изюминка» среди особняков с прямым выходом к личному пляжу. Два гостевых домика обеспечивают три дополнительных спальни и ванных комнаты. Кроме того, в имении предусмотрено и жилье для персонала. Подземная парковка способна принять до шести автомобилей.

Пуэрто-Банус — одна их самых знаменитых гаваней Европы. Здесь расположено множество ресторанов, отелей и бутиков. Вилла находится в 15 минутах езды от Марбельи и в 40 минутах от международного аэропорта Малага.

"Прибрежные именья — большая редкость в столь популярном районе Южной Испании, а виллы с собственным пляжем и столь впечатляющим уровнем роскоши — тем более, — прокомментировал Чарли Смит (Charlie Smith), европейский консультант Concierge Auctions. — «Эль-Мартинете» поистине уникальна. Победитель аукциона не только приобретет один из самых престижных объектов недвижимости в этом регионе, но еще и исключительное произведение искусства — плавательный бассейн, подписанный самим Пабло Пикассо".

Имение открыто для просмотров ежедневно с 13:00 до 16:00 по предварительной договоренности. Чтобы договориться о просмотре или зарегистрироваться для участия в аукционе посетите веб-сайт www.conciergeauctions.com.

Контактная информация: Элис Лейси (Alice Lacey) alice@relevanceinternational.com +442038688700