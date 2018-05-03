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Модель показала как отличается идеальное фото о реальной жизни
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Модель показала как отличается идеальное фото о реальной жизни 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Популярная инстаграм-модель решила раскрыть все карты и показать, насколько отличается ее реальная внешность от того, что видят поклонники.
Чесси Кинг не боится своего настоящего тела и выступает против бодишейминга. Она частенько провоцирует подписчиков, выкладывая идеальные фото, а затем публикуя то, как они создавались.
Обычная смена позы, удачный ракурс, немного макияжа — и вот перед вами настоящий идеал. К сожалению, очень многие люди искренне верят в то, что так модели и выглядят в реальности.
Это приводит к неприятным последствиям: девушки ставят перед собой недостижимые цели, сидят на диетах и доводят себя до нервного срыва.
Чесси завела свой проект именно для того, чтобы напомнить: снимок в Инстаграм вовсе не является реальностью. Это лишь сиюминутная удача фотографа.
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