Модель показала как отличается идеальное фото о реальной жизни

Популярная инстаграм-модель решила раскрыть все карты и показать, насколько отличается ее реальная внешность от того, что видят поклонники.

Чесси Кинг не боится своего настоящего тела и выступает против бодишейминга. Она частенько провоцирует подписчиков, выкладывая идеальные фото, а затем публикуя то, как они создавались.

Обычная смена позы, удачный ракурс, немного макияжа — и вот перед вами настоящий идеал. К сожалению, очень многие люди искренне верят в то, что так модели и выглядят в реальности.

Это приводит к неприятным последствиям: девушки ставят перед собой недостижимые цели, сидят на диетах и доводят себя до нервного срыва.

Чесси завела свой проект именно для того, чтобы напомнить: снимок в Инстаграм вовсе не является реальностью. Это лишь сиюминутная удача фотографа.