Правительство утвердило обязательную маркировку табака, парфюмерии и белья

В России утверждены группы товаров, которые теперь подлежат обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. В их число попали табачная продукция, обувь, парфюмерия, отдельные виды одежды и белья. Цель новвоведения — снижение в стране оборота контрафакта. RT узнал у экспертов, как нововведение может сказаться на рынке и покупателях.

Правительство РФ утвердило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утверждён перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки», — говорится в распоряжении.

Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Они были ранее предложены Министерством промышленности и торговли

«К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие», — следует из документа.

В борьбе за рынок

Мера контроля будет вводиться поэтапно. Так, с марта 2019 года маркировку получит табачная продукция, с июля — обувь. С декабря она станет обязательной для духов и туалетной воды, трикотажных блузок и одежды ручного вязания, а также пальто, полупальто, плащей, курток, ветровок и прочего.

Маркировать производители будут обязаны и бельё — постельное, туалетное, кухонное и столовое, а также фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

В распоряжении подчёркивается, что перечень товаров «сформирован с учётом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках». Целесообразность решения объясняется стремлением снизить оборот контрафакта в стране.

Защита прав

Эксперты оценивают решение правительства позитивно. По их мнению, таким образом будет снижен риск появления на рынке некачественной продукции.

«Это исключительно правильная идея со стороны государства. Потому что принципы, формы и методы госрегулирования никто не отменял. Они в нашей стране действуют в полной мере. И один из таких методов — маркировка тех или иных групп товаров, которые важны и там, где существует реальный риск для покупателя быть обманутым. Всё это направлено на защиту прав и законных интересов потребителя», — пояснил RT генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, академик РАЕН Александр Калинин

При этом он подчеркнул, что покупателям не стоит опасаться повышения цен в связи с нововведением.

«Права потребителей и их кошелёк никак не пострадают. Отметки, скорее всего, будут делаться на этикетке или ярлыке. Ещё не помешала бы единая информационная система, куда бы вносились все данные о маркировке», — добавил Калинин.

Законный оборот

Отметим, что обязательная маркировка на некоторые товары действует в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года. Речь идёт нанесении RFID-меток (радиочастотная идентификация) на шубы и меховые изделия. Таким образом осуществляется регулирование цен на внутреннем рынке ЕАЭС, а также защита авторских и смежных прав и товарных знаков.

Помимо этого в России проводился эксперимент по маркировке лекарств и сигарет. Как отмечал в январе нынешнего года глава Росздравнадзора Михаил Мурашко , подобная мера контроля медицинских препаратов уже позволила выявить преступления в сфере оборота на сумму более чем 100 млн рублей. Также он сообщил, что на январь к системе маркирования были подключены более 850 участников и 52 лекарственных препарата.

По словам Мурашко, полностью избавиться от контрафакта и фальсификата на рынке фармацевтической продукции планируется к 2021 году. Он подчеркнул, что в 2017 году количество фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов в обороте упало более чем в два раза по сравнению с 2015 и 2016 годами.

На этом фоне одобрение распоряжению правительства РФ о маркировке выразил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов

«Для ретейлов трудностей для исполнения этого решения не предвидеться. Ранее уже были проведены эксперименты на других видах товаров. Поэтому как с этим работать понимание есть. Так что в большей степени этот распоряжение относится к производителям продукции и тем, кто её доставляет, потому что тут внедряется определённая прослеживаемость цепочки, чтобы определять легальность происхождения этой продукции», — рассказал он RT.

Эксперт подчеркнул, нововведение будет на руку легальным производителям, так как очистит рынок от «серых» конкурентов.

«За счёт обеления рынка выигрывают легальные продавцы и государство, потому что становится больше официальных участников процесса как на уровне производства, так и на продавца. А нелегальная часть рынка вымывается», — уточнил Карпов.

Made in Russia

В апреле нынешнего года Госдуме предложили маркировать отечественные товары знаком «Сделано в России».

«Мы предлагаем установить единую для всех символику и правила её размещения — это может быть триколор, надпись «Россия» или ещё что-то. Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас», — объясняла RT председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева

По мнению авторов инициативы, использование одного и того же знака привлечёт внимание покупателей, что окажет поддержку отечественным производителям.