Ирина Шейк и Брэдли Купер не спускали глаз с дочери на детской площадке: фото

Ирина Шейк и Брэдли Купер прекрасно справляются с родительскими обязанностями. Несмотря на свою занятость, все свободное время они посвящают своей маленькой дочурке Лее. Звездную семью можно частенько встретить на прогулке. Так, на майских праздниках Ирина, Брэдли и Лея попали в объективы папарацци, когда играли на детской площадке. Годовалая Лея растет очень энергичным ребенком. Девочка постоянно порывалась уползти от своих родителей, но они внимательно следили за каждым ее шагом.

В этот день супермодель и актер желали остаться неузнанными. Ирина надела на прогулку черный спортивный костюм, а актер появился на публике в джинсах и свитшоте. Лицо влюбленные пытались скрыть за солнцезащитными очками.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Брэдли Купер с дочкой

Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой

Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.