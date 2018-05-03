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На Алее Славы появилась новая звезда — Евы Лонгории
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На Алее Славы появилась новая звезда — Евы Лонгории 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
Актриса, которая прославилась своей ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», заслуженно получила собственную именную звезду на престижной Алле Славы несколько дней назад.
Об этом счастливая Ева рассказала в Инстаграме. И даже подписала соответствующе фото в шутливой форме: «Дождалась! Теперь по мне официально может пройтись каждый. Это честь для меня! Спасибо».
Поддержать Еву пришли знаменитости: Виктория Бекхэм, Рики Мартин, Риз Уизерспун, Мелани Гриффит и другие звезды.
Не обошли вниманием это событие и главные героини знаменитых «Отчаянных домохозяек».
И, конечно, муж Хосе Антонио Бастон тоже присутствовал на церемонии.
Напомним, что супруги ждут совместного ребенка. Для 43-летней Евы Лонгории — это первенец, а вот у Хосе Антонио будущий малыш станет четвертым. У бизнесмена уже имеется трое детей от бывшей жены Наталии Эсперон. Семейство Бастон ждет пополнения уже скоро — в мае нынешнего года.
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