На Алее Славы появилась новая звезда — Евы Лонгории

Актриса, которая прославилась своей ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», заслуженно получила собственную именную звезду на престижной Алле Славы несколько дней назад.

Об этом счастливая Ева рассказала в Инстаграме. И даже подписала соответствующе фото в шутливой форме: «Дождалась! Теперь по мне официально может пройтись каждый. Это честь для меня! Спасибо».

Не обошли вниманием это событие и главные героини знаменитых «Отчаянных домохозяек».

И, конечно, муж Хосе Антонио Бастон тоже присутствовал на церемонии.

Напомним, что супруги ждут совместного ребенка. Для 43-летней Евы Лонгории — это первенец, а вот у Хосе Антонио будущий малыш станет четвертым. У бизнесмена уже имеется трое детей от бывшей жены Наталии Эсперон. Семейство Бастон ждет пополнения уже скоро — в мае нынешнего года.