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Викторина «Будь готов к счастливым переменам вместе с Colgate Total!»
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Викторина «Будь готов к счастливым переменам вместе с Colgate Total!» 

Прелесть 1 час назад
Фото: Прелесть
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Сколько времени нужно, чтобы изменить свою жизнь? Иногда достаточно всего нескольких секунд. Неожиданное открытие, случайная встреча или одна единственная фотография, которая принесёт успех — никогда не знаешь, за каким поворотом скрываются новые возможности. Поэтому важно всегда быть готовым к счастливым переменам.
Интернет-журнал Prelest и компания Colgate Total предлагают вам узнать, как один день может кардинально изменить жизнь человека. Ответьте на вопросы викторины о счастливых случайностях и станьте участниками розыгрыша призов от Colgate Total!
Призы:
Среди тех, кто правильно ответит на все вопросы, будут разыграны три подарочных набора от Colgate Total. В набор входит:
Паста COLGATE "TOTAL 12 Pro-Видимый эффект" — 1 шт. Паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровое Дыхание» — 1 шт. Паста COLGATE «TOTAL 12 Pro-Здоровье десен» — 1 шт. Паста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная чистка» гель — 1 шт. Паста COLGATE «TOTAL 12 Профессиональная Отбеливающая» — 1 шт. Паста COLGATE «TOTAL 12» Чистая Мята — 1 шт. Зубная щетка COLGATE 360 «Древесный уголь» средней жесткости — 1 шт. Зубная щетка COLGATE «Шелковые нити» мягкая — 1 шт. Ополаскиватель COLGATE «TOTAL 12 Pro-Защита Сильная Мята» — 1 шт.
Зубная паста Colgate Total защищает полость рта от бактерий и делает вашу улыбку и красивой, и здоровой. Начав день с Colgate Total, вы наполнитесь уверенностью и сможете использовать все возможности, которые приготовил для вас новый день!
Длительность
Конкурс продлится с 12 апреля 2018 года до 26 апреля 2018 года включительно. Результаты конкурса будут опубликованы 27 апреля 2018 года. Победители будут определены случайным образом среди тех, кто правильно ответит на все вопросы.
Желаем всем успехов и везения!
Участвовать в викторине >>
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