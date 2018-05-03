Как правильно носить георгиевскую ленточку?

В преддверии Дня Победы по всей стране проходят акции раздачи георгиевских ленточек. История раздачи лент началась в 2005 году, однако до сих пор не все знают, как правильно носить этот символ победы.

Об этом корреспондент «АиФ-Иркутск» спросил пресс-секретаря Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерину Богданову . Она отметила, что георгиевскую ленточку можно носить только на груди, повязав или прикрепив её одним из способов поверх одежды, лучше всего — на лацкан пиджака.

«Недопустимо повязывать символ Победы на руку, антенну автомобиля, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака или на поясе. А именно такие нарушения встречаются чаще всего», — говорит Екатерина.

Также она добавляет, что считается неуважительным носить испорченную ленточку. Если она порвалась или испачкалась, её лучше заменить. Кроме того, георгиевскую ленту нельзя продавать — символ раздают людям в рамках акции абсолютно бесплатно. В этом году только в Иркутской области собираются распространить 125 тыс. лент

Кстати, с этого года волонтёры вместе с лентой вручают жителям памятки, где указаны основные правила ношения символа.