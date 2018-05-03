Как правильно носить георгиевскую ленточку? 

В преддверии Дня Победы по всей стране проходят акции раздачи георгиевских ленточек. История раздачи лент началась в 2005 году, однако до сих пор не все знают, как правильно носить этот символ победы.
Об этом корреспондент «АиФ-Иркутск» спросил пресс-секретаря Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерину Богданову. Она отметила, что георгиевскую ленточку можно носить только на груди, повязав или прикрепив её одним из способов поверх одежды, лучше всего — на лацкан пиджака.
«Недопустимо повязывать символ Победы на руку, антенну автомобиля, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака или на поясе. А именно такие нарушения встречаются чаще всего», — говорит Екатерина.
Также она добавляет, что считается неуважительным носить испорченную ленточку. Если она порвалась или испачкалась, её лучше заменить. Кроме того, георгиевскую ленту нельзя продавать — символ раздают людям в рамках акции абсолютно бесплатно. В этом году только в Иркутской области собираются распространить 125 тыс. лент
Кстати, с этого года волонтёры вместе с лентой вручают жителям памятки, где указаны основные правила ношения символа.