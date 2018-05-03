7 самых дорогих бракосочетаний в истории

Москва, 3 мая — «Вести. Экономика». Сегодня богатые и знаменитые люди любят устраивать себе роскошные свадебные церемонии, которые стоят много денег. Впрочем, роскошные свадьбы были всегда, хотя раньше дорогие свадьбы устраивались в основном королевскими особами. Сегодня же ситуация несколько изменилась. Королевских особ часто ругают за дорогие свадьбы, указывая на то, что это излишние траты во времена кризиса. Зачастую большие траты на свадьбы связаны не только с высокой стоимостью платья невесты или букета, но также и с большим количеством гостей. Помимо этого, на такие мероприятия приглашают дополнительную охрану, а также гостей потчуют дорогими блюдами. Ниже мы расскажем о 7 самых дорогих свадьбах в истории. Маргарита Йоркская и Карл Смелый 3 июля 1468 года в городе Дамме, Фландрия, состоялась свадьба Маргариты и Карла. Брачные торжества проходили в Брюгге, куда молодожёны торжественно въехали в день венчания, и длились десять дней. Во время торжественного въезда зрителей поразила высокая, элегантная, светловолосая герцогиня. 23 июля молодожёны прибыли в Брюссель, где их также ждали большие празднования. В Брюгге сзывали мастеров со всей Фландрии, которым предстояло создать костюмы, драгоценности, гобелены, мебель, доспехи, оружие, всевозможные украшения для улиц, подмостки, декорации, словом, всё — и бургундский герцог и его приближённые не скупились на оплату самых красивых и дорогих материалов. Хадиджа Ужахова и Саид Гуцериев

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26 марта 2016 года в Москве состоялась одна из самых пышных и дорогих свадьб в истории новейшей России. Российский олигарх Михаил Гуцериев, владелец нефтяной компании «Русснефть», устроил невиданно роскошное торжество по случаю бракосочетания своего 28-летнего сына Саида. Мероприятие с участием приглашенных более 600 гостей прошло в столичном ресторане «Сафиса» с наивысшим уровнем организации. Главным показателем шика и блеска жизни олигарха стало присутствие на свадьбе целой россыпи суперзвезд мировой эстрады, которые неустанно развлекали гостей. Организацию торжества обеспечил сам Игорь Крутой со своей командой из компании «АРС». Такие звезды, как Дженифер Лопес, Стинг, Патриция Каас, Энрике Иглесиас и Алла Пугачева не устояли перед соблазном заработать за один день большие деньги. Как стало известно представителям СМИ, выступление Стинга обошлось Гуцериеву в 1,5 миллиона евро, еще 1 миллион евро получила Дженнифер Лопес, а Энрике Иглесиас выступил за 500 тысяч евро. Гвоздём кулинарии для гостей стал 2-метровый торт, который можно было передвигать только с помощью нескольких человек. Избранница сына олигарха — 20-летняя Хадиджа, родом из Ингушении, была одета в белоснежное платье от «Elie Saab», изготовленное во Франции, а ее голову украшала сияющая корона с драгоценными камнями. Причем само платье также было густо усыпано драгоценностями, из-за чего вес платья составил около 25 килограмм. Принц Чарльз и Принцесса Диана Свадьба Чарльза, принца Уэльского и Леди Дианы Фрэнсис Спенсер состоялась в 11ч 20 мин 29 июля 1981 в Соборе Св. Павла, в г. Лондон, Великобритания, где собралось около 3 500 гостей. Их брак был представлен как «сказочная свадьба» и «свадьба века». За прямым эфиром на экранах телевизоров следило, по оценкам специалистов, порядка 750 миллионов человек. После этого молодожёны направились в Букингемский дворец, где прошёл свадебный ужин на 120 персон. В самой Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба Дианы и Чарльза стала самой дорогой свадьбой в истории Великобритании. Она обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Шейх Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян и Принцесса Салама Свадьба Мохаммеда и принцессы Саламы состоялась в 1981 году. На торжества, которые длились семь дней, было потрачено 100 миллионов долларов. К слову, специально для ее проведения был построен стадион на 20 тысяч мест. Новобрачные разъезжали на лошадях по всем городам, расположенных в Эмиратах и раздавали людям своей страны еду и подарки. Жених купил для свадьбы 20 верблюдов, украшенных роскошными драгоценными камнями, и на них привёз подарки своей будущей невесте. Принц Артур и Катерина Арагонская В 15 лет Катерина вышла замуж за 11-летнего болезненного принца Уэльского Артура, наследника престола. Всего через полгода он умер, так и не исполнив супружеского долга. Екатерина Арагонская осталась вдовствующей принцессой со скромным пособием и неопределенным будущим. Однако свадьба по тем временам была шикарная. Был сооружен фонтан из вина недалеко от Собора Святого Павла в Лондоне. Празднование длилось неделю — состязания, рыцарские турниры, пир сопровождали церемонию бракосочетания. Наряд невесты также был очень дорогим. Мария-Антуанетта и Людовик XVI 19 апреля 1770 года состоялась свадьба австрийской принцессы Марии Антуанетты и дофином Франции Сейчас сложно подсчитать точную стоимость их свадьбы, однако отмечается, что по тем временам свадьба была действительно роскошной. Мария Антуанетта прибыла во Францию в сопровождении 57 экипажей, а саму свадьбу сопровождало народное гуляние и масштабное празднество. Однако стоит отметить, что во время свадьбы множество людей погибло из-за давки, причиной которой стала паника из-за пожара. Принц Абдул Малик и Принцесса Даянгку Раабиатуль Адавия Пенгиран Хаджи Болкиах Шикарная свадьба будущего султана Брунея, принца Абдулы Малика, с его избранницей, 22-летней программисткой Даянгку Раабиатуль Адавия Пенгиран Хаджи Болкиах, затмила роскошью даже свадьбу наследного принца британского престола, которую по сравнению с этой, можно было бы назвать весьма скромной. Принц Брунея и его избранница были одеты в свадебные одеяния, вышитые настоящим золотом, а букет невесты был сделан из драгоценных камней. Туфли невесты от Кристиана Лабутена украшены бриллиантами и золотом. Свадебное ожерелье и тиара невесты украшены бриллиантами и огромными изумрудами, размером с виноградины.