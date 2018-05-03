Духи, блузки, пальто и табак начнут маркировать с 2019 года

Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также сроки введения такой маркировки, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров, передает РИА Новости

В частности, духи и туалетная вода, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

С этой же даты маркировка вводится для предметов одежды, включая рабочую одежду, изготовленных из натуральной или композиционной кожи. В свою очередь, табачная продукция будет в обязательном порядке маркироваться с 1 марта 2019 года, а обувь — с июля будущего года.

«Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения — снижение оборота контрафактной продукции в России», — говорится в справке к документу. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.