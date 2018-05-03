Французского фотографа обвинили в домогательстве к шведской принцессе

Французского фотохудожника Жан-Клода Арно обвинили в домогательстве к Принцессе Виктории. Скандальный случай произошел около 10 лет назад. Шведский литературовед и профессор, Эбба Витт-Братстрём рассказала журналистам одного авторитетного издательства о том, как стала свидетельницей подобного инцидента.

По словам женщины, выходец из Франции незаметно подкрался и встал за спиной монаршей особы. Мужчина положил руку на плечо Принцессы Виктории и постепенно стал двигаться ниже. Одна из помощниц наследницы заметила, чем занимается фотограф, и сразу же оттащила Арно в сторону. С тех пор мужчине строго запрещено приближаться к королевской особе. Эбба заметила, что юная Виктория в тот момент только удивилась, не осознав, что произошло на самом деле.

Фотограф, недавно уже побывавший в центре скандала на сексуальной почве, отрицает обвинения. Адвокат Арно сообщил: «Мой клиент считает, что единственная цель всех звучащих в его адрес заявлений — опорочить его честное имя и разрушить личную жизнь». Однако в ноябре 2017 года сразу 18 женщин заявили о домогательствах фотографа. Супруга Арно, Катарина Фростерсон, являлась членом Шведской академии. Женщину вынудили оставить работу в связи с дурной славой супруга.