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Цветущие сакуры на снимках National Geographic
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Цветущие сакуры на снимках National Geographic 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Цветение сакур — это одно из самых красивых природных явлений. И наслаждаться этой прелестью лучше всего в Японии, так как ни одна другая страна не может похвастаться таким обилием роскошных сакур.
Для японцев цветение сакур — это настоящий национальных праздник. Дети, взрослые и старики выходят погулять в парках и скверах, чтобы полюбоваться красотой весеннего пейзажа. Самые заядлые любители сакур даже отправляются в путешествие по стране, чтобы отследить «волну» цветения. Именно это мы с вами сейчас и сделаем, но только виртуально, по фотографиям National Geographic.
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Знаки зодиака, созданные с помощью техники бодиарта История этого фото заставляет плакать… Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку!
Женский форум
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