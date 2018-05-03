Цветущие сакуры на снимках National Geographic 

Цветение сакур — это одно из самых красивых природных явлений. И наслаждаться этой прелестью лучше всего в Японии, так как ни одна другая страна не может похвастаться таким обилием роскошных сакур.
Для японцев цветение сакур — это настоящий национальных праздник. Дети, взрослые и старики выходят погулять в парках и скверах, чтобы полюбоваться красотой весеннего пейзажа. Самые заядлые любители сакур даже отправляются в путешествие по стране, чтобы отследить «волну» цветения. Именно это мы с вами сейчас и сделаем, но только виртуально, по фотографиям National Geographic.