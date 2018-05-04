Врач‐гинеколог из Пятигорска скончалась после пластики груди

44‐летняя жительница Ставропольского края Инна Викторовна скончалась после операции по увеличению груди в государственной больнице. Об этом сообщила Комсомольская правда.

Врач долгие года работала акушером-гинекологом, поэтому отнеслась к операции очень серьезно. Она прошла обследование, сдала все анализы. Убедившись, что ее здоровью ничего не угрожает она решилась на хирургическое вмешательство.

Жительница Пятигорска решила провести операцию в государственной больнице в Железноводске у своих знакомых. Операция прошла успешно. По словам медицинского персонала, сразу после операции женщина пришла в себя и начала разговаривать. Однако через несколько часов медперсонал клиники заметил, что женщина несколько минут не дышит. При этом женщина была с открытыми глазами.

С диагнозом комы первой степени ее перевезли в Пятигорск, а затем и в подмосковный специализированный центр реаниматологии, где пытались спасти в течение двух месяцев. Однако врач умерла, так и не придя сознание.

Сейчас родственники близкие Инны Викторовны пытаются узнать причинах ее гибели. Женщина скрывала о своих планах по изменению внешности, поэтому не внесла никого в список доверенных лиц при заключении договора на операцию. По этой причине родные не могут получить документы из медучреждения.

Москвичка решила обратиться в клинику «Триумф палас», чтобы сделать подтяжку груди после рождения ребенка. Заведение она выбрала по совету своей подруги. Медики отметили, что операция в целом прошла успешно. Однако сразу после операции пациентка скончалась.