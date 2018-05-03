Что нельзя делать в день окликания предков

Издавна на Руси существовало поверье, что в этот день, 3 мая, грани между земной и загробной жизнью стираются, души умерших предков возвращаются к своим семьям.

Чтобы душа близкого человека смогла ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь и посмотреть, как живут потомки.

ТРАДИЦИИ

С самого утра, после зажжения поминальных свечей и лампад у икон, старшие в семье женщины шли на кладбище. На могилах умерших родственников они звали их, плакали и жаловались, как плохо им живется, как они скучают и горюют. Если кладбище было далеко, можно было окликать с порога дома.

Главное — делать это искренне и не стесняться окружающих.

Для гостей из потустороннего мира накрывался щедрый стол, на котором должны были присутствовать кисель и горячие блюда — считается, что души умерших питаются паром. Запрещалось ставить ноги на поперечины у ножек стола или стульев. Это место для усопших родственников. Для старшей души ставили стул во главе стола.

Чем богаче выглядел стол — тем лучше. Душа, увидев, что семья не голодает и не бедствует, спокойно сможет вернуться в свой мир. Начиналась поминальная трапеза обязательно с трех ложек киселя, каждая из которых — воспоминание о покойном. Чтобы проводить душу, как дорогого гостя, выходили на порог. По поверью, в тот миг, когда после полуночи дул ветерок, душа покидала этот мир.

В ДЕНЬ ОКЛИКАНИЯ ПРЕДКОВ НЕЛЬЗЯ

■ Ловить рыбу. Это считалось большим грехом, возможно, потому, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. По рыбьему молодняку крестьяне гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — стоит подождать.

■ Ссориться, ведь это расстроит души предков.

■ Разводиться. Согласно примете, если развестись 3 мая, три года после этого придется быть холостым.

■ Выворачивать шубу — это к нищете.

■ Подбивать обувь. По поверью, такой ремонт может привести к неприятностям в дороге.

ХОРОШИЕ ПРИМЕТЫ

■ Мазать маслом хлеб — к выгодной сделке.

■ Если появились цветы первоцвета — будет тепло.

■ Молния в этот день обещает ясную погоду.

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