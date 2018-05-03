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Что нельзя делать в день окликания предков
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Что нельзя делать в день окликания предков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Издавна на Руси существовало поверье, что в этот день, 3 мая, грани между земной и загробной жизнью стираются, души умерших предков возвращаются к своим семьям.
Чтобы душа близкого человека смогла ступить в мир живых, ее необходимо окликать и причитать. Только так она получит возможность до полуночи погостить здесь и посмотреть, как живут потомки.
ТРАДИЦИИ
С самого утра, после зажжения поминальных свечей и лампад у икон, старшие в семье женщины шли на кладбище. На могилах умерших родственников они звали их, плакали и жаловались, как плохо им живется, как они скучают и горюют. Если кладбище было далеко, можно было окликать с порога дома.
Главное — делать это искренне и не стесняться окружающих.
Для гостей из потустороннего мира накрывался щедрый стол, на котором должны были присутствовать кисель и горячие блюда — считается, что души умерших питаются паром. Запрещалось ставить ноги на поперечины у ножек стола или стульев. Это место для усопших родственников. Для старшей души ставили стул во главе стола.
Чем богаче выглядел стол — тем лучше. Душа, увидев, что семья не голодает и не бедствует, спокойно сможет вернуться в свой мир. Начиналась поминальная трапеза обязательно с трех ложек киселя, каждая из которых — воспоминание о покойном. Чтобы проводить душу, как дорогого гостя, выходили на порог. По поверью, в тот миг, когда после полуночи дул ветерок, душа покидала этот мир.
В ДЕНЬ ОКЛИКАНИЯ ПРЕДКОВ НЕЛЬЗЯ
■ Ловить рыбу. Это считалось большим грехом, возможно, потому, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. По рыбьему молодняку крестьяне гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — стоит подождать.
■ Ссориться, ведь это расстроит души предков.
■ Разводиться. Согласно примете, если развестись 3 мая, три года после этого придется быть холостым.
■ Выворачивать шубу — это к нищете.
■ Подбивать обувь. По поверью, такой ремонт может привести к неприятностям в дороге.
ХОРОШИЕ ПРИМЕТЫ
■ Мазать маслом хлеб — к выгодной сделке.
■ Если появились цветы первоцвета — будет тепло.
■ Молния в этот день обещает ясную погоду.
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