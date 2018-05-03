Субботник на площадке Vernissage состоится 5 мая в Измайлове

Сезон субботников стартует на новой площадке Vernissage рядом с Серебряно-Виноградным прудом в Измайлове.

Организаторы приглашают 5 мая всех неравнодушных москвичей принять участие в уборке территории и подготовке к летнему сезону берега пруда и территории Vernissage. Сбор участников состоится в 10:00. Весь необходимый инвентарь предоставят организаторы, а одежду для уборки — проект Svalka.me.

Активистам предстоит в ходе субботника убрать территорию от мусора, посадить молодые саженцы деревьев и участвовать в стройке и покраске помоста, в сварке урн для мусора и в сборке лавочек.

Планируется, что субботние работы продлятся до 15:00. После чего состоится музыкальный фестиваль «Фолк Крыша» с танцевальными мастер-классами, выступлениями фолк-коллективов, презентациями народных промыслов. Пройдет показ одежды от бренда Rustrends и разыграют подарки от партнеров и резидентов.

В 19:00 на Vernissage начнется вечеринка для любителей фристайл-баттлов.

Адрес: Измайловское шоссе, 73Ж. Предварительная регистрация по ссылке.