Ещё
Магнит для горожан. Как изменится городская эспланада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Магнит для горожан. Как изменится городская эспланада 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Это пространство уникально. В мире не так много городов, где есть классическая эспланада, так что Перми очень повезло. Все знают, что она довольно протяжённая, но вряд ли представляют, насколько. Площадь трёх кварталов от Театра-Театра до здания краевого Законодательного собрания занимает 16,5 га. Также в неё входит и Слудская горка, обустройством которой раньше никто особо не занимался. А ведь это тоже большая территория — почти 6,8 га от ул. Попова до ул. Крисанова. Если суммировать, то получается, что в центре города есть больше 23 га пространства, которое можно сделать удобным, интересным, оригинальным и красивым.
Чтобы обсудить концепцию развития эспланады, на заседании Градостроительного совета при главе города собрались архитекторы и строители, представители общественных организаций и ТОСов, депутаты городской думы и краевого Заксобрания, эксперты в области градостроительства. Проект разработали специалисты Института территориального планирования. Главная идея проекта — оживить территорию, сохранив её уникальность. А также сделать пространство способным трансформироваться в зависимости от времени года. Разработчики концепции предлагают осовременить буквально всё: от фасадов до облика нестационарных объектов, от освещения до парковок.
«Нашей первоначальной задачей было благоустройство территории. Но все мы — неравнодушные жители города. И мы хотим, чтобы эспланада стала привлекательной и современной, поэтому и проект стал полной реновацией этого пространства, — рассказала директор института Елена Ермолина. — Объектами реновации стало всё: улицы, фасады домов, освещение, ограждения, Слудская горка. Ядром реновации станет средняя часть эспланады — та, на которой расположен памятник «Единство фронта и тыла». Прежде всего мы проанализировали пешеходные дорожки средней части эспланады. Выяснилось, что сквозных пешеходных тропинок от ул. Петропавловской до ул. Ленина нет. Мы предлагаем их обустроить, сделав гибкую модель пространства — «по газонам ходить». Это означает взаимопроникновение природных и искусственных материалов, зелени и бетонного покрытия».
В средней части эспланады авторы концепции предлагают установить лавочки, в том числе лавочки-качели, современные киоски. А зимой сделать ледяной лабиринт, дорожку для катания на коньках.
Видно всё  Эспланада также получит активную зону — спортивные и игровые площадки, вело— и беговые дорожки. Также авторы предусмотрели места для тихого отдыха, фонтан, смотровые площадки. Некоторые из таких площадок поставят на Слуд­ской горке. Обустройство горки — это особенность проекта. Здесь предлагают установить красивые детские площадки, современные тренажёры, велодорожку и даже обустроить прогулочную зону для собак.
Пожалуй, самая необычная идея проекта — это пешеходный мост от эспланады до устья ул. Попова. Он соединит эспланаду с набережной, а также станет прекрасной и удобной смотровой площадкой. Таких площадок в проекте предусмотрено несколько, и, если проект воплотится в жизнь, пермякам и гостям города будет где сфото­графироваться.
Во время обсуждения участники особо отметили тот факт, что при разработке проекта учитывали мнения и предложения пермяков. Член Молодёжного парламента Перми Елизавета Иванова рассказала, что молодые пермяки внесли свои предложения по реконструкции эспланады в департамент строительства и архитектуры.
«Мы предложили устроить амфитеатр в районе фонтана, который сейчас возводят около здания краевого Законодательного собрания, — рассказала Елизавета Иванова. — Амфитеатр — это прекрасная возможность привлечь больше людей на мероприятия. В этом случае появится много мест, где можно удобно сидеть».
Ждать нельзя
Несмотря на то, что у участников Градсовета возникли отдельные вопросы к проекту, что совершенно естественно, все они его одобрили и проголосовали за то, чтобы принять его за основу дальнейшей работы.
«Мне понравились идеи разработчиков концепции, — поделился впечатлениями глава администрации Перми Дмитрий Самойлов. — Очень интересной частью проекта стало использование Слудской горки. Это даёт совершенно уникальные возможности для развития пространства. Эспланада находится параллельно набережной, и очень важно развить связь между двумя любимыми местами отдыха горожан. Проект реновации как раз её и укрепляет, предусматривая два выхода на набережную с эспланады. Первый — створ ул. Борчанинова через территорию бывшего стадиона «Энергия». Второй — очень красивый пешеходный мост через ул. Попова».
Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин говорит, что подобный проект городу очень нужен. Дискуссия вокруг реконструкции эспланады длилась долгие годы, однако дольше ждать и решать, что делать, уже нельзя — через пять лет Пермь будет отмечать 300-летний юбилей.
«Нам в наследство достался уникальный объект. И наша задача — правильно им распорядиться, — считает Юрий Уткин. — Такие проекты невозможно осуществить без поддержки краевых властей и инвесторов, которые также подключились к финансированию реконструкции. Начиная работы, важно учитывать все замечания, которые горожане будут высказывать на портале «Управляем вместе» и на встречах с депутатами».
Красивая и яркая работа
Почётный архитектор России, член Градостроительного совета Виктор Щипалкин:
«Впервые за много лет появилась такая комплексная работа, которая отражает потребности нового времени по благоустройству объекта. Это красивый и яркий проект. Да, в любой работе есть недочёты, но их всегда можно устранить. В этом проекте мне особенно нравится то, что авторы подробно и полно исследовали все элементы пространства эспланады. Они объединили разные части в единое пространство и связали эспланаду с набережной».
Нужно прислушаться к пермякам
Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин:
«В нашем городе скоро появится новый центр притяжения, о котором мы так долго говорили. Как депутат, я прежде всего ориентируюсь на мнение горожан, поэтому в своём округе рассказал об этом проекте активистам ТОС. И он вызвал большой интерес. Жители Индустриального района поддержали идею обустройства эспланады. Предложения пермяков необходимо изучать и впредь, в том числе с помощью ресурса «Управляем вместе».
От «аэродрома» до фонтана
До середины XX века территория нынешней эспланады была застроена небольшими деревянными домами. В 1960-70 гг. их начали сносить, чтобы возвести на их месте новостройки. Однако пермский архитектор Геннадий Игошин предусмотрел в проекте обустройства этой территории большое зелёное пространство, которое тут же в шутку назвали аэродромом. Но Анатолий Солдатов, который тогда руководил Западно-Уральским совнархозом и принимал решение по этому вопросу, поддержал идею Игошина. Так появилась эспланада.
Когда будет готово?
Первая очередь: нижний ярус квартала № 68 (около здания Заксобрания) с фонтаном и искусственными холмами — июнь 2019 г.
Вторая очередь: верхняя часть квартала — сентябрь 2019 г.
Основные работы планируется завершить к 2021-2022 гг.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье месяц разыскивают пропавшего многодетного отца «Чувствовала, что не моя». Пермячка требует компенсацию за поменянную дочь Нашёлся пропавший пермяк, имеющий татуировку на плече
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бабкина показала фото в купальнике15
Волочкова на отдыхе скинула купальник80
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем1
«Меня как будто изнасиловали»23
Опять за старое: Глюкоза выставила соски185
Новости партнеров
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение