Магнит для горожан. Как изменится городская эспланада

Это пространство уникально. В мире не так много городов, где есть классическая эспланада, так что Перми очень повезло. Все знают, что она довольно протяжённая, но вряд ли представляют, насколько. Площадь трёх кварталов от Театра-Театра до здания краевого Законодательного собрания занимает 16,5 га. Также в неё входит и Слудская горка, обустройством которой раньше никто особо не занимался. А ведь это тоже большая территория — почти 6,8 га от ул. Попова до ул. Крисанова. Если суммировать, то получается, что в центре города есть больше 23 га пространства, которое можно сделать удобным, интересным, оригинальным и красивым.

Чтобы обсудить концепцию развития эспланады, на заседании Градостроительного совета при главе города собрались архитекторы и строители, представители общественных организаций и ТОСов, депутаты городской думы и краевого Заксобрания, эксперты в области градостроительства. Проект разработали специалисты Института территориального планирования. Главная идея проекта — оживить территорию, сохранив её уникальность. А также сделать пространство способным трансформироваться в зависимости от времени года. Разработчики концепции предлагают осовременить буквально всё: от фасадов до облика нестационарных объектов, от освещения до парковок.

«Нашей первоначальной задачей было благоустройство территории. Но все мы — неравнодушные жители города. И мы хотим, чтобы эспланада стала привлекательной и современной, поэтому и проект стал полной реновацией этого пространства, — рассказала директор института Елена Ермолина . — Объектами реновации стало всё: улицы, фасады домов, освещение, ограждения, Слудская горка. Ядром реновации станет средняя часть эспланады — та, на которой расположен памятник «Единство фронта и тыла». Прежде всего мы проанализировали пешеходные дорожки средней части эспланады. Выяснилось, что сквозных пешеходных тропинок от ул. Петропавловской до ул. Ленина нет. Мы предлагаем их обустроить, сделав гибкую модель пространства — «по газонам ходить». Это означает взаимопроникновение природных и искусственных материалов, зелени и бетонного покрытия».

В средней части эспланады авторы концепции предлагают установить лавочки, в том числе лавочки-качели, современные киоски. А зимой сделать ледяной лабиринт, дорожку для катания на коньках.

Видно всё Эспланада также получит активную зону — спортивные и игровые площадки, вело— и беговые дорожки. Также авторы предусмотрели места для тихого отдыха, фонтан, смотровые площадки. Некоторые из таких площадок поставят на Слуд­ской горке. Обустройство горки — это особенность проекта. Здесь предлагают установить красивые детские площадки, современные тренажёры, велодорожку и даже обустроить прогулочную зону для собак.

Пожалуй, самая необычная идея проекта — это пешеходный мост от эспланады до устья ул. Попова. Он соединит эспланаду с набережной, а также станет прекрасной и удобной смотровой площадкой. Таких площадок в проекте предусмотрено несколько, и, если проект воплотится в жизнь, пермякам и гостям города будет где сфото­графироваться.

Во время обсуждения участники особо отметили тот факт, что при разработке проекта учитывали мнения и предложения пермяков. Член Молодёжного парламента Перми Елизавета Иванова рассказала, что молодые пермяки внесли свои предложения по реконструкции эспланады в департамент строительства и архитектуры.

«Мы предложили устроить амфитеатр в районе фонтана, который сейчас возводят около здания краевого Законодательного собрания, — рассказала Елизавета Иванова. — Амфитеатр — это прекрасная возможность привлечь больше людей на мероприятия. В этом случае появится много мест, где можно удобно сидеть».

Ждать нельзя

Несмотря на то, что у участников Градсовета возникли отдельные вопросы к проекту, что совершенно естественно, все они его одобрили и проголосовали за то, чтобы принять его за основу дальнейшей работы.

«Мне понравились идеи разработчиков концепции, — поделился впечатлениями глава администрации Перми Дмитрий Самойлов . — Очень интересной частью проекта стало использование Слудской горки. Это даёт совершенно уникальные возможности для развития пространства. Эспланада находится параллельно набережной, и очень важно развить связь между двумя любимыми местами отдыха горожан. Проект реновации как раз её и укрепляет, предусматривая два выхода на набережную с эспланады. Первый — створ ул. Борчанинова через территорию бывшего стадиона «Энергия». Второй — очень красивый пешеходный мост через ул. Попова».

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин говорит, что подобный проект городу очень нужен. Дискуссия вокруг реконструкции эспланады длилась долгие годы, однако дольше ждать и решать, что делать, уже нельзя — через пять лет Пермь будет отмечать 300-летний юбилей.

«Нам в наследство достался уникальный объект. И наша задача — правильно им распорядиться, — считает Юрий Уткин. — Такие проекты невозможно осуществить без поддержки краевых властей и инвесторов, которые также подключились к финансированию реконструкции. Начиная работы, важно учитывать все замечания, которые горожане будут высказывать на портале «Управляем вместе» и на встречах с депутатами».

Красивая и яркая работа

Почётный архитектор России, член Градостроительного совета Виктор Щипалкин:

«Впервые за много лет появилась такая комплексная работа, которая отражает потребности нового времени по благоустройству объекта. Это красивый и яркий проект. Да, в любой работе есть недочёты, но их всегда можно устранить. В этом проекте мне особенно нравится то, что авторы подробно и полно исследовали все элементы пространства эспланады. Они объединили разные части в единое пространство и связали эспланаду с набережной».

Нужно прислушаться к пермякам

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин

«В нашем городе скоро появится новый центр притяжения, о котором мы так долго говорили. Как депутат, я прежде всего ориентируюсь на мнение горожан, поэтому в своём округе рассказал об этом проекте активистам ТОС. И он вызвал большой интерес. Жители Индустриального района поддержали идею обустройства эспланады. Предложения пермяков необходимо изучать и впредь, в том числе с помощью ресурса «Управляем вместе».

От «аэродрома» до фонтана

До середины XX века территория нынешней эспланады была застроена небольшими деревянными домами. В 1960-70 гг. их начали сносить, чтобы возвести на их месте новостройки. Однако пермский архитектор Геннадий Игошин предусмотрел в проекте обустройства этой территории большое зелёное пространство, которое тут же в шутку назвали аэродромом. Но Анатолий Солдатов , который тогда руководил Западно-Уральским совнархозом и принимал решение по этому вопросу, поддержал идею Игошина. Так появилась эспланада.

Когда будет готово?

Первая очередь: нижний ярус квартала № 68 (около здания Заксобрания) с фонтаном и искусственными холмами — июнь 2019 г.

Вторая очередь: верхняя часть квартала — сентябрь 2019 г.

Основные работы планируется завершить к 2021-2022 гг.