В продажу поступила новая сантехника для крошечных ванных

Производитель — Ravak. Цена: ванна — от 31 080 руб., умывальник — от 19 980 руб.

Оборудование сконструировано таким образом, чтобы после его установки даже маленькое помещение казалось максимально свободным. Для ванны из литьевого акрила предусмотрены три варианта длины (150, 160 и 170 см при ширине 75 см), левое и правое исполнение, боковой экран.

Купель следует дополнить угловым умывальником (габариты 50 × 66,5 см, левое или правое исполнение, отверстие под смеситель). Чаша, монтированная над ванной (в её изножье), поможет существенно сэкономить пространство.

Производитель — Ravak. Цена: ванна — от 31 080 руб., умывальник — от 19 980 руб.

Ещё три не менее интересные составляющие серии BeHappy II — прямой умывальник, тумба под него и зеркало.