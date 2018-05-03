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В продажу поступила новая сантехника для крошечных ванных
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В продажу поступила новая сантехника для крошечных ванных 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Производитель — Ravak. Цена: ванна — от 31 080 руб., умывальник — от 19 980 руб.
Оборудование сконструировано таким образом, чтобы после его установки даже маленькое помещение казалось максимально свободным. Для ванны из литьевого акрила предусмотрены три варианта длины (150, 160 и 170 см при ширине 75 см), левое и правое исполнение, боковой экран.
Купель следует дополнить угловым умывальником (габариты 50 × 66,5 см, левое или правое исполнение, отверстие под смеситель). Чаша, монтированная над ванной (в её изножье), поможет существенно сэкономить пространство.
Производитель — Ravak. Цена: ванна — от 31 080 руб., умывальник — от 19 980 руб.
Ещё три не менее интересные составляющие серии BeHappy II — прямой умывальник, тумба под него и зеркало.
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