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Поставь наличник на телефон. Появились фоны с окнами исчезающего района Красноярска — Николаевки
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Поставь наличник на телефон. Появились фоны с окнами исчезающего района Красноярска — Николаевки 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Издание «Город Прима» выпустило коллекцию картинок, которые можно поставить в качестве фонового изображения на экран телефона.
Картинки с наличниками сделали в трех разных разрешениях сразу для нескольких самых популярных моделей смартфонов. Все они доступны для скачивания на сайте интернет-портала. На заставках — изображения наличников и закрытых окон из Николаевки, исчезающего района Красноярска.
Старинные здания в Николаевке начали сносить еще в 2013 году. В последнее время демонтаж домов перешел в активную фазу из-за проведения дорог к новому мосту через Енисей, который возвели к предстоящей зимней Универсиаде. Несколько построек в исторической части района снесли в марте для строительства парковки на 600 мест.
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