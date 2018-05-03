Поставь наличник на телефон. Появились фоны с окнами исчезающего района Красноярска — Николаевки

Издание «Город Прима» выпустило коллекцию картинок, которые можно поставить в качестве фонового изображения на экран телефона.

Картинки с наличниками сделали в трех разных разрешениях сразу для нескольких самых популярных моделей смартфонов. Все они доступны для скачивания на сайте интернет-портала. На заставках — изображения наличников и закрытых окон из Николаевки, исчезающего района Красноярска.

Старинные здания в Николаевке начали сносить еще в 2013 году. В последнее время демонтаж домов перешел в активную фазу из-за проведения дорог к новому мосту через Енисей, который возвели к предстоящей зимней Универсиаде. Несколько построек в исторической части района снесли в марте для строительства парковки на 600 мест.