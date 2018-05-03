Косточки на ногах: откуда они и как их лечить

Причины появления косточки

Косточка на ногах по-научному звучит как «вальгусная деформация первого пальца стопы» — отклонение первой плюсневой кости стопы во внутреннюю сторону с одновременным наклонением большого пальца наружу. В 98% случаев такая проблема возникает у женщин, причем в довольно молодом возрасте.

Причины появления косточек:

слабый мышечно-связочный аппарат,

ношение неудобной обуви,

поперечное плоскостопие,

некоторые неврологические нарушения,

избыточный вес,

сильная нагрузка на ноги,

наследственность.

Стадии деформации стопы и симптомы

Здоровая стопа имеет два свода — поперечный (между основаниями пальцев) и продольный (по внутреннему краю стопы), которые выполняют роль естественных амортизаторов. Если нагрузка распределяется неравномерно, мышцы и связки ослабевают, а своды проседают и уплощаются. Если стопа уже стала более плоской и широкой, а женщина не уделяет этому достаточного внимания, продолжая носить тесную и неудобную обувь, состояние ухудшится.

Выделяют четыре стадии деформации большого пальца.

Первая стадия: смещение большого пальца наружу не более чем на 20 градусов. Не доставляет болевых ощущений, но влияет на эстетику стопы.

Вторая стадия: смещение до 30 градусов. В качестве неприятного симптома добавляются болевые ощущения при ходьбе.

Третья стадия: смещение на 30-50 градусов. Выпирающая косточка уже не дает полноценно двигаться, появляется боль в суставах стоп, подобрать обувь становится очень сложно.

Четвертая стадия: смещение более чем на 50 градусов. Такое смещение сопровождается постоянной болью и воспалением, происходит деформация остальных пальцев.

Лучшая профилактика — хорошая обувь

Во многом именно от удобства и качества обуви зависит здоровье и красота женских ножек. При выборе туфель, сапог и ботинок нужно обращать внимание на форму, материалы (они должны быть натуральными) и высоту каблука. Так, при высоте каблука более семи сантиметров значительно увеличивается давление на переднюю часть стопы. Это, во-первых, способствует появлению плоскостопия, а во-вторых, пальцы ног вдавливаются в обувь.

Врачи не рекомендуют носить обувь с каблуком выше четырех сантиметров, но и обувь на совсем плоской подошве (например, полюбившиеся многим женщинам балетки) может стать причиной опущения сводов стопы и нарушения их амортизационной функции. Так что ищите баланс. Если отказаться от шпилек выше ваших сил, то вставляйте специальную стельку для высоких каблуков с поперечным корректором для поддержания стопы.

Помимо каблука уделите внимание форме обуви: если носок слишком узкий, то пальцы ног будут находиться в смещенном состоянии. Кроме того, вам может помочь супинатор для продольного плоскостопия — эта деталь, прикрепляемая между стелькой и полустелькой, предназначена для уменьшения нагрузки на свод стопы и формоустойчивости подошвы. Проблему компенсации поперечного свода могут решить индивидуальные ортопедические стельки, которые делают на заказ.

Самая вредная обувь, которая может вызвать деформацию стоп и появление косточки:

на каблуке выше четырех сантиметров, на неустойчивом каблуке, на плоской подошве (балетки, босоножки);

туфли и ботинки не по размеру;

слишком узкая обувь;

туфли, ботинки, сапоги из искуственных материалов.

Как убрать косточку без операции

Убрать уже выпирающую косточку с помощью народных методов невозможно: никакие отвары, капустные листы, примочки и сеточки из йода не повлияют на костные структуры. Такие меры могут лишь ненадолго снять отек и болевые симптомы, но не решат проблему.

На ранней стадии деформации пальца стопы может помочь физиотерапия, которую назначит врач. Это может облегчить болевые ощущения и снять воспалительный процесс. Кроме того, пациентам с первой и второй стадией вальгусной деформации большого пальца стопы рекомендована лечебная физкультура — специальные упражнения для стоп и массаж. Кстати, хорошей профилактикой станет поездка на море, когда массаж стоп вы производите, просто гуляя босиком по пляжу.

Также на ранних стадиях могут помочь ортопедические средства. Они подойдут тем, кому противопоказано хирургическое вмешательство: людям с плохой свертываемостью крови, сахарным диабетом, варикозным расширением вен, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При выпирающих косточках на ногах может помочь ношение ночного отводящего бандажа, который фиксирует большой палец ноги в правильном положении. Существуют ортопедические шины, которые не мешают ходить, их можно носить в течение всего дня.

При любой стадии заболевания рекомендовано носить специальную ортопедическую обувь и ортопедические стельки, изготовленные по индивидуальному заказу.

Избавиться от косточки хирургическим путем

При третьей и четвертой степени деформации стопы наступает необходимость в хирургическом вмешательстве. Существует более ста разных методов лечения косточек на ногах: от операций на мягких тканях до операций на костных структурах. Общая цель этих методов — уменьшить угол между плюсневыми костями, что позволит поставить основание большого пальца ноги в правильную позицию.

В большинстве современных клиник восстанавливают стопы закрытым способом при помощи небольших разрезов. Кость скрепляют специальными винтами, которые потом не надо удалять. Современная методика позволяет пациенту встать на ноги в специальной обуви уже в тот же день — никакого гипса на несколько месяцев! Восстановительный период занимает от шести недель до трех месяцев. В первое время придется носить специальную послеоперационную обувь, в которой нет нагрузки на передний отдел стопы. Затем — ортопедическую.

От косточки можно избавиться навсегда?

Увы, это не так. Хирургическое вмешательство не устраняет причины возникновения патологии, а лечение замедляет процесс деформации стопы. Да, с помощью операции можно убрать неудобную шишку, но чтобы косточка не появилась вновь, необходимо носить только правильную обувь с ортопедическими стельками.

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