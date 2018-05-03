Самая классная антитабачная реклама с разных стран мира

1. Курение очень плохо влияет на ваше дыхание (Франция).

2. Если мать курит во время беременности, ее ребенок рождается уязвимым к различным заболеваниям легких. Бросайте эту пагубную привычку! (Индия).

3. Сигареты курят людей (Канада).

4. Ежедневно 14 000 людей умирают от курения (Румыния).

5. А вы знали, что в среднем курильщику нужно 5000 сигарет в год. Пора избавляться от этой потребности! (Англия).

6. Сигареты убивают гораздо больше людей (Бразилия).

7. Курение — это рабство. Курите — значит, вы раб табака (Франция).

8. «Много курите?» (Индонезия).

9. Считаешь, что так ты выглядишь привлекательнее?

10. Курение убивает (Израиль).

11. Не курите в присутствии ребенка! Или вам все равно? (Россия)

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