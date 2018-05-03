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Самая классная антитабачная реклама с разных стран мира
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Самая классная антитабачная реклама с разных стран мира 

Карельские вести 1 час назад
1. Курение очень плохо влияет на ваше дыхание (Франция).
2. Если мать курит во время беременности, ее ребенок рождается уязвимым к различным заболеваниям легких. Бросайте эту пагубную привычку! (Индия).
3. Сигареты курят людей (Канада).
4. Ежедневно 14 000 людей умирают от курения (Румыния).
5. А вы знали, что в среднем курильщику нужно 5000 сигарет в год. Пора избавляться от этой потребности! (Англия).
6. Сигареты убивают гораздо больше людей (Бразилия).
7. Курение — это рабство. Курите — значит, вы раб табака (Франция).
8. «Много курите?» (Индонезия).
9. Считаешь, что так ты выглядишь привлекательнее?
10. Курение убивает (Израиль).
11. Не курите в присутствии ребенка! Или вам все равно? (Россия)
Поделитесь статьей с друзьями! Пусть эти плакаты увидит как можно большее количество людей!
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