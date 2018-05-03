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Дочь Пинк уснула во время концерта мамы: видео
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Дочь Пинк уснула во время концерта мамы: видео 

Журнал ОК! 1 час назад
Многие люди, которые посещают концерты Пинк, не сидят под треки в исполнении артистки, а танцуют и поют вместе с ней. Так делают почти все зрители, но не дочь обладательницы премии «Грэмми» Уиллоу.
Пинк опубликовала в своих соцсетях милое видео, на котором её 6-летняя дочь сидит на коленях у папы Кэри Харта и изо всех сил пытается не заснуть под песню мамы (коцерт состоялся в Техасе в рамках тура под названием Beautiful Trauma).
Я просто порвала зал, — с юмором прокомментировала ролик артистка.
I really rocked that shit tonight #dallas
A post shared by P!NK (@pink) on  May 1, 2018 at 10:16pm PDT  Кстати говоря, Пинк часто делится с подписчиками моментами из семейной жизни, в том числе — историями, связанными с детьми. Недавно знаменитость пересказала забавный диалог с Уиллоу, который состоялся после выхода обложки с изображением артиски и её детей журнала PEOPLE.
— Каково чувствовать себя самой красивой в мире?, — спросила Пинк малышку. — Это значит, что у меня будет дополнительный десерт на этой неделе?, — ответила Уиллоу.
Уиллоу
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