Дочь Пинк уснула во время концерта мамы: видео 

Многие люди, которые посещают концерты Пинк, не сидят под треки в исполнении артистки, а танцуют и поют вместе с ней. Так делают почти все зрители, но не дочь обладательницы премии «Грэмми» Уиллоу.

Я просто порвала зал, — с юмором прокомментировала ролик артистка.

I really rocked that shit tonight #dallas

A post shared by P!NK (@pink) on May 1, 2018 at 10:16pm PDT Кстати говоря, Пинк часто делится с подписчиками моментами из семейной жизни, в том числе — историями, связанными с детьми. Недавно знаменитость пересказала забавный диалог с Уиллоу, который состоялся после выхода обложки с изображением артиски и её детей журнала PEOPLE.