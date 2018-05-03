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Анна Хилькевич запустила свой бьюти-бокс совместно с Royal Samples
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Анна Хилькевич запустила свой бьюти-бокс совместно с Royal Samples 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
28 апреля известная актриса, популярный блогер и владелица студии «Культура Маникюра» Анна Хилькевич презентовала свой эксклюзивный beautybox, созданный совместно с RoyalSamples. На презентации собрались блогеры, представители известных косметических брендов и СМИ.
В самом начале вечера Анна Хилькевич представила главного виновника торжества — новый лимитированный beautybox, в который вошли ее главные фавориты и мастхэвы. В этой коробочке красоты можно найти такие косметические марки: Givenchy, Make Up For Ever, Avene, Nioxin, Riche, Batiste, Matis, Tony Moly, Amarylis, Vivivenne Sabo, Honey Teddy Hair, Secret Key, Curasano, Seventeen, E.Mi.
Вечеринка удалась на славу! Весь вечер гостей мероприятия радовали зажигательные микстейпы от ди-джея и вкусный CandyBar. А чтобы настроение у всех гостей было чудесным, организаторы позаботились и о вкусном игристом вине Mondoro!
Во время презентации звездный визажист Полина Мечковская провела для присутствующих мастер-класс по созданию двух образов с использованием средств из коробочек. Кроме того, был проведен розыгрыш крутых подарков от спонсоров!
На мероприятии была организована фотозона, в которой каждый желающий мог сделать фото с Анной. А в конце вечера Анна поделилась своими секретами красоты и рассказала о том, почему средства из коробочки Royal Samples стали для нее любимыми и незаменимыми!
Оформить заказ на лимитированную коробочку от Анны и ее студии «Культура маникюра» с бесплатной доставкой по России можно на сайте.
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