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Страдающая врожденным заболеванием звезда «Битвы экстрасенсов» покидает Россию
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Страдающая врожденным заболеванием звезда «Битвы экстрасенсов» покидает Россию 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Николь Кузнецова запомнилась зрителю по шоу «Битва экстрасенсов». Несмотря на врожденное заболевание, из-за которого девушка может говорить только шепотом и дышать через специальную трубку, белая ведьма сумела завоевать сердца зрителей своей харизмой и волей к жизни.
Девушке на своем веку из-за тяжелого недуга пришлось перенести более 200 хирургических операций. Однако вернуть ей нормальный голос медики пока так и не смогли. В прошлый раз она поехала в Германию в надежде, что ей окажут помощь, но хирург отказался класть ее под нож.
Теперь Николь решилась отважиться на вторую попытку и снова поехать на родину Гете. Однако белая ведунья не знает, увенчается ли это предприятие успехом и какой приедет обратно.
Она призналась, что на данный момент старается не думать о том, что готовит ей будущее и старается наслаждаться каждым мгновением жизни. Николь рассказала, что провела тщательный анализ своих поступков и убеждена, что все идет своим чередом, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что несмотря на болезнь, Кузнецова ведет активный образ жизни. Она любима мужем, которому подарила двоих детей.
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Женский форум
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