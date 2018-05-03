Страдающая врожденным заболеванием звезда «Битвы экстрасенсов» покидает Россию

Николь Кузнецова запомнилась зрителю по шоу «Битва экстрасенсов». Несмотря на врожденное заболевание, из-за которого девушка может говорить только шепотом и дышать через специальную трубку, белая ведьма сумела завоевать сердца зрителей своей харизмой и волей к жизни.

Девушке на своем веку из-за тяжелого недуга пришлось перенести более 200 хирургических операций. Однако вернуть ей нормальный голос медики пока так и не смогли. В прошлый раз она поехала в Германию в надежде, что ей окажут помощь, но хирург отказался класть ее под нож.

Теперь Николь решилась отважиться на вторую попытку и снова поехать на родину Гете. Однако белая ведунья не знает, увенчается ли это предприятие успехом и какой приедет обратно.

Она призналась, что на данный момент старается не думать о том, что готовит ей будущее и старается наслаждаться каждым мгновением жизни. Николь рассказала, что провела тщательный анализ своих поступков и убеждена, что все идет своим чередом, пишет сайт Dni.ru.

Напомним, что несмотря на болезнь, Кузнецова ведет активный образ жизни. Она любима мужем, которому подарила двоих детей.