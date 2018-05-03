Дачники превратили кукол в горшки для растений и распугали соседей

Каждый год дачники соревнуются между собой, кто вырастит самую большую тыкву, или креативнее всех украсит свой садовый участок. В этом году в преддверии дачного сезона в Сети неожиданно стартовал жуткий флешмоб. Люди берут старых кукол и превращают их в горшки для растений. Выглядит это настолько пугающе, что новые горшки вероятно должны распугать всех соседей и призвать недоброжелателей обходить частную территорию за километр. Оскаленные головы пупсов с мёртвыми глазами можно найти в Instagram по хэштэгу #dollplanters. Как вам такой креатив?