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Дачники превратили кукол в горшки для растений и распугали соседей
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Дачники превратили кукол в горшки для растений и распугали соседей 

Ридус 29 минут назад
Каждый год дачники соревнуются между собой, кто вырастит самую большую тыкву, или креативнее всех украсит свой садовый участок. В этом году в преддверии дачного сезона в Сети неожиданно стартовал жуткий флешмоб. Люди берут старых кукол и превращают их в горшки для растений. Выглядит это настолько пугающе, что новые горшки вероятно должны распугать всех соседей и призвать недоброжелателей обходить частную территорию за километр. Оскаленные головы пупсов с мёртвыми глазами можно найти в Instagram по хэштэгу #dollplanters. Как вам такой креатив?
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