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Волжан и волгоградцев зовут посмотреть на накачанных женщин в бикини и пляжных культуристов
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Волжан и волгоградцев зовут посмотреть на накачанных женщин в бикини и пляжных культуристов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сильнейшие мужчины и женщины юга России встретятся в воскресенье, 6 мая, на открытом чемпионате Волгоградской области по бодибилдингу и фитнесу памяти Евгения Кизилова, который пройдет в городе-спутнике Волгограда — Волжском.
На крупное спортивное мероприятие приедут участники со всего Южного федерального округа, которые покажут свои успехи в фитнес-бикини у женщин, а также пляжном и классическом бодибилдинге у мужчин.
— Красивое тело мечтает иметь каждый, а вот сделать его таковым, наперекор собственной природе, дано немногим, — рассказывают организаторы. — В этом спортивном отборе, почти по Дарвину, выживают сильные не только телом, но и духом. Так что, если вы хотите увидеть зримое воплощение мечты о людях, которые сделали себя сами, спешите на чемпионат памяти Евгения Кизилова. Волжский бодибилдинг зародился в восьмидесятые годы прошлого века. В те самые годы, когда само зарубежное название этого вида спорта в устах высоких должностных лиц звучало как ругательство. К слову «культурист» тоже относились с недоверием. Чтобы и волки были сыты, и овцы — целы, ревнители здорового духа в красивом теле придумали нейтральный термин — «атлетическая гимнастика». Ею они официально и занимались.
Соревнования пройдут 6 мая в ФОКе «Авангард». Начало в 17:00.
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Женский форум
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