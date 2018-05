Традиционная подборка по брендингу — апрель

Об оформлении пространств — от телешоу до спа, о корпоративной айдентике и о выводе на рынок новых брендов.

Система навигации для Парка Горького от Charsky studio

Парк Горького — бенчмарк среди российских парков. Однако единой системы навигации в нем нет — этим руководство парка и озадачило Charsky Studio.

Команде проекта было важно, чтобы система навигации органично вписывалась в стилевое разнообразие парковых объектов (от советского архитектурного наследия до ультрасовременного искусства), а также помогала посетителям быстро найти нужную точку.

В Charsky Studio предложили комплексное дизайн-решение для информационно-навигационных стендов, торговых павильонов, пунктов проката и напольной навигации, которое визуально объединило и упорядочило пространство парка.

Работа началась с аналитики — с изучения того, какая система навигации действительно требуется посетителям парка.

В результате исследования оказалось, что им важно иметь перед глазами схему всей территории, чтобы понимать своё местоположение относительно интересующего объекта. Стало понятно, что существовавший до этого план парка, изображённый в изометрической проекции, не очень удобен с этой точки зрения, хоть и визуально приятен. Поэтому в основу навигации легла функциональная вертикальная схема, эстетические качества которой определяет типографика.

Разработана модульная система-конструктор, которая органично взаимодействует с разными архитектурными объектами. Все носители навигации объединяют активные мощные вертикали и горизонтали, тонкая стальная диагональ на контрасте и большое поле для информации.

Отдельного внимания заслуживает система пиктограмм, которые используются на основной схеме и в напольной навигации. Креаторы студии сделали пиктограммы максимально лаконичными, но при этом интересными и характерными по стилю.

Система навигации была принята клиентом, но в настоящий момент еще не реализована.

fs disable

Стиль шоу «Песни» на ТНТ от Shandesign

Брендингом главного музыкального реалити этой весны — шоу «Песни» на ТНТ — занималось агентство Shandesign.

Совместно с Comedy Club Production они разработали логотип проекта, а также весь фирменный стиль.

Масштабные действия развернулись по разработке дизайна сцены. Связанные общей концепцией, сцены на этапах кастингов и концертов различались между собой.

Креативная команда занималась сценографией (эскизы, схемы сцены и бэкстейдж), визуализацией, рекомендациями по применимым материалам для производства оформления проекта и техническими характеристиками и спецификациями.

Также агентство выполняло функцию авторского надзора в период разработки и производства проекта.

fs disable

В рамках кампании был также снят проморолик, также включающий в себя элементы визуального оформления телепроекта.

Spa-комплекс от Brandson Branding Agency

Команда Brandson Branding Agency разработала бренд spa-комплекса Carelica при отеле Hilton St.Petersburg.

Цель выбранной плафтормы: отражать ключевые преимущества объекта до сознания как иностранного, так и российского потребителя на основе баланса между глобальным подходом к здоровью и территориальной «изюминкой».

На основе выбранного позиционирования, а также с учётом элементов, уже интегрированных в интерьер («северная» цветовая гамма, текстурный камень, дерево, мох, галька), были разработан фирменный стиль комплекса.

Креаторы признаются, они вдохновлялись безмятежной атмосферой нетронутых уголков Карелии, природа которой была выбрана не только вследствие территориальной близости и соответствия интерьерным решениям.

Отмечается, что это необходимый эстетический компонент локального происхождения, который сможет придать бренду индивидуальность и шарм.

Название сформировано из сочетания слов «care» (забота) и «relic» (сувенир, воспоминание, в переносном значении — «родное»). Также, по словам агентства, это частичная отсылка к знаменитой карельской берёзе — betula carelica. Данное имя как нельзя лучше изящество и индивидуальность, свойственные элитным произведениям прикладного искусства на основе древесины карельской берёзы.

Слово «care» прямо указывает на клиентоориентированность и ценность заботы о потребителе. Многозначность слова relic удачно обыгрывает возможность туриста увезти с собой незабываемое воспоминание о путешествии в Петербург, который становится близким и родным благодаря исцеляющему природному потенциалу.

fs disable

Ребрендинг SBC Technologies от «Репина брендинг»

SBC — это проект ребрендинга компании Sell by Cell. К моменту обращения в агентство «Репина брендинг» компания выросла из прежнего названия и пришла к решению использовать аббревиатуру SBC Technologies.

Разработка всей айдетики началась с переосмысливания нейминга. Аббревиатуры достаточно сложны для восприятия, т.к. смысловая связка между ними не очевидна, поэтому требовалась расшифровка — SBC: Secure. Beneficial. Customized Technologies.

В названии компании первые две буквы статичны, а последняя буква меняется в зависимости от вида решения — SBB (Secure. Beneficial. Bank Solutions), SBC (Secure. Beneficial. Credit Solutions), SBF (Secure. Beneficial. Fin-Tech Solutions).

В основу фирменного стиля легла газетная стилистика (Wallstreet Journal, Financial Times ). Она подчеркивает историю и опыт компании, а также несет в себе узнаваемую эстетику.

В дизайне использованы образы, соответствующие различным геометрическим формам: квадрат — это общий символ, который объединяет все направления. Bank Solutions — в виде желтого ромба, как золотой слиток. Credit Solutions — ячейки, символизирующие кредиты. Fin-Tech Solutions — стрелка вверх и Online Retail Solitions — круг, который символизирует загрузку онлайн.

Элементы используются на контрасте с черно-белыми фотоизображениями. Эстетика типографических решений, яркие акценты, динамика и легкость формируют объемный стиль, который несет в себе новую бизнес-коммуникацию компании.

fs disable

«Пёс да Лис» от Punk you brands

Агентство Punk you brands тестирует новый бренд эля «Пёс да Лис» — продукция выпущена лимитированной серией.

Фландрия — европейский регион, издревле славившийся своими пивоваренными и охотничьими традициями. Именно поэтому в основу дизайна этикетки для красного фламандского эля лег классический охотничий сюжет: пёс настигает лиса. По этим же соображениям, как говорится на сайте агентства, для напитка было выбрано имя «Пёс да Лис».

«Пёс да Лис» стал первым в мире пивом с этикеткой-бирдекелем.

«Потребитель, купив в баре бутылку эля, отклеивает этикетку, кладет ее на стол и ставит на нее бутылку или стакан. Уходя, потребитель может забрать этикетку-бирдекель с собой, и она становится дополнительным рекламным носителем», — поясняет Ильдар Шале, креативный директор Punk you brands.

Отмечается, что обычно производитель вынужден печатать и этикетки, и картонные бирдекели. При этом необходимо следить, чтобы в торговых точках для каждого наименования пива были соответствующие бирдекели в достаточном количестве. Однако при использовании этикетки-бирдекеля работа в этом направлении значительно упрощается.

Таким образом, этикетка-бирдекель является интересным эстетическим и развлекательным элементом для потребителя, при этом делая работу производителя более удобной. Также в агентстве надеятся, что оригинальный дизайн и необычный материал не оставит равнодушным ни одного коллекционера бирдекелей.

fs disable

Новый яркий бренд радлеров от AB InBev Efes

Пивоваренная компания AB InBev Efes запустила линейку радлеров.

Неймингом занималось агентство MOST Creative Club. Название было выбрано лаконичное — WTF?. Расшифровывается оно вполне прилично: What The Fruit? («что за фрукт?» — англ.).

Как и название, дизайн радлеров от Max Branson создан специально для поколения мемов и смайлов: яркие цвета и сочные фрукты на упаковке не дадут пройти мимо заветной полки, а сам логотип напоминает рисунок граффити. Подробнее на Sostav.

fs disable

LINII Group провела ребрендинг «КофеХауз»

Стратегия бренда была скорректирована в сторону «успевания», и родился слоган «Есть. Пить. Успевать.», объединивший сразу и рациональные преимущества — есть, пить; и эмоциональные — успевать.

Форма слогана — экспрессивный синтаксис, парцелляция, когда длинное предложение разбивают на более короткие, чтобы фразы звучали бодрее.

В основу логотипа поместили стаканчик, а дополнительным элементом дизайна и средством общения с аудиторией являются фирменные стикеры с подбадривающими надписями.

В дизайне интерьера обновленной кофейни креативная команда студии решила усилить связь с городом, используя динамику зигзагообразных линий, красно-белое сочетание цветов. Нужные ассоциации дизайнеры нашли в знаковых для города символах — в узорах куполов храма Василия Блаженного и айдентике московского метро. Подробнее на Sostav.

fs disable

Телеканал ТНТ обновил логотип, фирменный промостиль и айдентику

Канал сохранил сильные стороны прежнего логотипа, изменив его с эстетической точки зрения, а также с целью повышения его эффективности в диджитал.

Сохранены три основных цвета канала — рубиновый, золотой и сапфировый — и, безусловно, уникальная форма «кубов ТНТ» с небольшой корректировкой.

Изменения коснулись также стилистики ID — специальных флагманских роликов канала, в которых уже много лет снимаются звезды ТНТ. Наряду с уже имеющимися привычными зрителям текстовыми шутками появится несколько новых форм, например, серия роликов «армия ТНТ» — в которой появляются сразу все звёзды канала.

Фоны, работа над которыми продолжается и сейчас, станут однотонными в цветах логотипа, но при этом в них сохранится глубина пространства.

В оформлении промостиля будет обновляться «механика» подачи информации и логика построения пэкшотов. Постепенно будет меняться фирменный промостиль канала и сервисная навигационная графика. Подробнее на Sostav.

fs disable

Визуальный стиль для РФПЛ от Студии Лебедева

В основе утвержденной эмблемы лежит архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами, вписанный в пятиугольник классического футбольного мяча. Логотип выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе. Подробнее на Sostav.

fs disable

Новое название и айдентика для оперного театра от РА «Восход»

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета сменил свое длинное название на более ёмкое и интернациональное — Ural Opera Ballet, а также обновил общую стилистику театра.

Экспрессия театральных постановок нашла отражение в динамическом знаке, имитирующем движения танца, звуковые и световые колебания. Специально разработанное для театра кириллическое и англоязычное шрифтовое начертание — это микс индустриальной и классической эстетики. Помимо полного набора фирменных носителей, «Восход» обновил дизайн сайта театра. Подробнее на Sostav.

fs disable

«Иркутскость» и белый стих от студии «Инстид»

Московские разработчики сочинили для Иркутска белый стих и создали новый бренд города за 1 миллион 300 тыс. рублей. На презентации проекта были представлены несколько смысловых понятий, которые были использованы в создании стиля города: Байкал = без берегов, декабристы = воля, деревянное зодчество = столица, наличник = расширение пространства, авиация = отрыв от земли, бабр = независимость мышления, электричество = заряд, сейсмичность = устойчивость, граница = самодостаточность, зэки и ссыльные = твердость, купцы = героические предприятия.

Иркутск теперь рассматривается как «Заряд. Подъем. Переворот.».

Слово «ИРРРРРРРРКУТСК», раскрашенное в салатовый цвет, объяснили уместностью любых синтетических цветов, строгих линий и четких геометрических форм в оформлении города

Специально для Иркутска был разработан строгий и чёткий шрифт. «Простой доступный авангард» — поясняют креаторы.

Проект находится на стадии доработки. Подробнее на Sostav.

fs disable