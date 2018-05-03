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Эллен Дедженерес назвала Дженну Деван по фамилии бывшего мужа. Пришлось извиняться
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Эллен Дедженерес назвала Дженну Деван по фамилии бывшего мужа. Пришлось извиняться 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Голливуде прошла премьера нового сезона шоу «Мир танцев», в котором Дженна Деван (37) — ведущая, а Дженнифер Лопес (48) — исполнительный продюсер. Звезды появились на красной дорожке мероприятия, а потом, как это часто бывает, отправились поговорить о премьере на шоу Эллен Дедженерес (60).
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И, как оказалось, наша любимая телеведущая тоже может ошибаться. Когда Эллен представляла зрителям своих гостей, она случайно прибавила к имени Дженны Деван фамилию Татум, видимо, по привычке. Дедженерес сразу исправилась, а перед тем, как уйти на рекламу, решила еще раз извиниться перед актрисой. «Я должна сказать, прежде чем мы уйдем на перерыв, мне очень жаль. Я так представила тебя, это было по привычке. То, как вы и Ченнинг (37) справляетесь со всем, прекрасно для вашей дочери, и ваши заявления были великолепны. Я прошу прощения. Я знаю вас обоих так долго, и я привыкла говорить именно так», — призналась телеведущая.
https://www.youtube.com/watch?v=n5F70-70Vjo
Сама Дженна поблагодарила Эллен и фанатов за поддержку.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ellen-dedzheneres-nazvala-dzhennu-devan-po-familii-byvshego-muzha-prishlos-izvinyatsya/
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