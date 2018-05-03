Уссурийские таможенники задержали гражданина Китая, вывозящего из России 3 кг жира лягушек

В Приморском крае таможенники поста ДАПП Полтавка Уссурийской таможни обнаружили 3 кг жира лягушек у гражданина КНР, возвращавшегося в Китай. Пакеты с дериватами он прятал под одеждой. Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.

При этом мужчина сказал, что не везёт никаких товаров, подлежащих таможенному декларированию, ограниченных или запрещённых к вывозу. Но служебная собака по кличке Лора среагировала на туриста, и таможенники обратили на него внимание. Странно сидящая на нём одежда и его поведение вызвали у таможенников подозрения. При личном досмотре у мужчины обнаружили под одеждой 6 пакетов с жиром лягушек общим весом 3 кг.

Изъятый товар направили на экспертизу. Если она покажет, что лягушки, чей жир вёз правонарушитель, относятся к особо ценному виду, а стоимость товара превысит 1 млн рублей, то против мужчины возбудят уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ.

Справка

Жир лягушки пользуется популярностью в китайской медицине и косметологии. Среднее количество жира, получаемого с одной лягушки, примерно 2-3 грамма. Чтобы получить 3 кг жира, нужно уничтожить около 1,5 тысячи лягушек.