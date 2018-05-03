«Жидкость Петрова». Как в блокадном Ленинграде создали заменитель крови

«Блокадная кровь» — так называется документальный фильм, недавно показанный в Петербурге. Для современных зрителей он стал откровением. Сценарист фильм Дмитрий Каралис рассказал SPB.AIF.RU о том, как в осаждённом Ленинграде заготавливали кровь для Красной армии.

Чудо-раствор

Елена Данилевич, SPB.AIF.RU: — Дмитрий, расскажите, как работала служба крови в блокадном Ленинграде?

Дмитрий Каралис: — Первые дозы были заготовлены для фронта уже 22 июня 1941 года. Каждый день в Ленинградский институт переливания крови приходили от 300 до 3 тысяч доноров. ЛИПК — уникальное научное учреждение. Его специалисты работали с первого и до последнего дня блокады, не прерываясь, вели исследования. 15 сентября 1941 года в городе была объявлена воздушная тревога, которая длилась больше 18 часов. Из-за бомбёжки на станцию никто не пришёл. Тогда сами 150 сотрудников стали донорами и не допустили сбоя поставок крови на передовую.

— Но откуда в осаждённом городе у людей брались силы, чтобы ещё сдавать кровь?

— Зимой 1941-го сил уже не осталось. Кровь стали брать не более 170 мл один раз в 5-6 недель. Возникла опасность потерять самих доноров. И тогда Военсовет вместе с руководством института принимают беспрецедентное в сложившейся обстановке решение. В декабре 1041-го устанавливается специальный донорский паек из расчёта 1050 калорий в день из армейских фондов. В эту норму, дополнительно к основному питанию, входили: хлеб белый 200 г, мясо 40 г, рыба, кондитерские изделия по 25 г, крупа, сахар, масло по 30 г, яйцо — полштуки. Паёк выдавался на 10 дней в периоды кроводач. Также полагался обед в столовой ЛИПКа. Был открыт и специальный магазин на Староневском проспекте. Правда, часто он встречал обладателей драгоценных карточек пустыми полками. По факту яйца заменяли яичным порошком, мясо и рыбу — консервами. Но это было тоже большим подспорьем для людей, которые делились с фронтом частицей самих себя.

— Однако из документов известно: крови всё равно не хватало, и тогда наши доктора придумали универсальный заменитель. Что это за препарат?

— Речь о жидкости, которую изобрёл ленинградский учёный Иоаким Петров. Она содержала ряд солей и всего десять процентов крови. Результат получился поразительный, и ЛИПК начал массово выпускать эту субстанцию. Сохранились американские газеты той поры, где писалось: «Медсёстры в Красной армии всегда имеют при себе 200 г, примерно 6,5 унции крови универсального типа. В специальной ампуле, снабжённой стерильной резиновой трубкой, иглой и фильтром. Таким образом, переливание раненому можно сделать ещё до выноса с поля боя». ЛИПК в короткое время освоил также таблетки Петрова. Они растворялись в 100 граммах стерильной воды с добавление 10% крови. Такой раствор творил чудеса, буквально вытаскивая бойцов с того света. Фашисты за ним усиленно охотились, но так и не разгадали формулу.

Не щадили детей

— Кстати, а где они брали кровь?

— Готовясь к блицкригу, гитлеровцы не заботились о широкой организации такой службы. Они ведь собрались проливать кровь не свою, а чужую. Но в России всё пошло не так. После тяжёлых потерь на Восточном фронте немцы пытаются брать кровь у военнопленных. Но поразительно — организм красноармейцев не хотел ничего отдавать солдатам фюрера. С точки зрения медицины это понятно. Ничтожное питание, психологическая подавленность, шок приводят к почти нулевой регенерации. Сосуды сужаются, пульс уменьшается, и кровь не хотела бежать в немецкие пробирки и баночки.

В Ленинградской области было 37 концлагерей, но они не могли дать захватчикам донорскую кровь в нужных объёмах. Стали брать у детей. Ребёнка, у которого полностью всё выкачивали и он умирал, цинично называли полным донором. Под Ленинградом детский концлагерь был в посёлке Вырица. И там полторы сотни детишек использовались для переливания крови высшему офицерскому составу.

— А как кровь из института попадала в действующие части?

— Везли в специальных утеплённых сумках, изотермических ящиках. На грузовиках, лыжах и санках прямо в действующие части. Бойцы считали, что кровь из нашего города обладает усиленной энергией, называли непобедимой. Все заявки фронта выполнялись безукоризненно. Более 20% всей донорской крови, которую получила Красная армия, были заготовлены в блокадном Ленинграде!